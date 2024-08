Ni Maluma se salva: el cantante denunció que lo robaron en Medellín, esta fue la millonada que perdió

Maluma es uno de los cantantes más reconocidos de Colombia que ha logrado brillar en el extranjero con canciones como ‘Según Quién’ y ‘El Perdedor’. El cantante, además de su gran carrera artística, ha mostrado desde el inicio el embarazo de su pareja Susana Gómez y lo anhelada que es su hija París, que nació hace cuatro meses en Medellín.

Además de dedicarse a la música y ahora a la especial etapa de la paternidad, Maluma ha dejado ver que tiene varias habilidades para hacer crecer su capital, además de otras aficiones como los caballos. Recientemente, el cantante compartió en sus historias que durante un evento de equinos en la ciudad de Medellín que fue robado.

El cantante habló en sus historias del suceso y se mostró bastante molesto por la situación, “Me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular. Yo he armado un escándalo, pero como que me arrepentí porque dije: ‘bueno, ya, lo que fue, fue’'”, aunque Maluma afirmó que su celular no era importante si le comentó a sus seguidores que no ha podido recuperar el acceso completo a sus cuentas.

Por lo que se puede ver en sus redes sociales, al parecer Maluma tenía un Iphone 14 pro Max que actualmente está avaluado en el mercado en más de 5 millones de pesos.

Las críticas que recibió Maluma de sus seguidores por su rol de padre

Aunque Susana y Maluma son bastante privados en mostrar la cara de su pequeña hija, el cantante no duda en compartir algunos de los momentos más especiales que ha recopilado en estos meses de paternidad y justamente, para celebrar los cuatro meses de París compartió algunos de los momentos más significativos; sin embargo, más allá de la celebración Maluma se ganó varios comentarios cuestionándolo por rapar a París.

En los comentarios, varios de los seguidores destacaron que desde sus primeros meses de vida París ha estado rapada, además de que incluso Maluma compartió como cortan su cabello y muchos cuestionaron diciendo: “¿por qué la pelan?, es tan lindo el pelito de recién nacido”, esta costumbre es común en América Latina para hacer que el pelo de los bebés crezca de forma uniforme.