“No hay principio sencillo”, Pepe Aguilar y el mensaje en la boda Ángela Aguilar y Christian Nodal

El repentino matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar celebrado ya hace más de un mes sigue dando de que hablar, desde el momento en que se hizo público, sus seguidores y la farándula quedaron sorprendidos por esta unión que se dio a tan solo dos meses de que el mexicano confirmara su ruptura con la rapera argentina Cazzu, quien también es la madre de su pequeña hija, Inti.

Lo que se conocía de la boda hasta el momento era que había sido celebrada en una lujosa hacienda en Morelos, con una ceremonia civil y también religiosa. Los invitados fueron familiares y amigos cercanos e incluso los dos hermanos de Ángela llamaron la atención porque no asistieron al evento.

Por otro lado, Pepe Aguilar, el padre de la joven en su paso por Colombia, hizo varias revelaciones sobre la boda en una entrevista con ‘Impresentables’ de los 40, donde Valentina Taguado le pregunto si él había pagado el matrimonio y la respuesta del artista entre risas fue afirmativa: “Es que no te queda de otra, yo ni la quería. La pague toda, de verdad. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo’, nada de nada”.

Otro de los momentos destacados de la entrevista, fue cuando le preguntaron sobre el discurso que le dio a su hija, el artista confesó lo importante que había sido para él y leyó las palabras de aquel día:

“Queridos Ángela y Christian, lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado, uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual que el amor...”,”Yo también he estado en su lugar y tras 27 años de casado con mi esposa les digo no hay principio sencillo...”,”Solo recuerden que lo que realmente vale la pena nunca es fácil, pero si existe amor verdadero, pues entonces todo vale la pena” son algunas de las palabras del discurso del mexicano.