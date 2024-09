¿Christian Nodal es tacaño? Pepe Aguilar revela bochornoso detalle de la boda

La repentina unión matrimonial de Christian Nodal y Ángela Aguilar causó gran asombro para todos los internautas, ya que contrajeron nupcias aproximadamente un mes después de confirmar su relación sentimental. Un giro inesperado tras la reciente ruptura del mexicano dos meses antes con la rapera argentina Cazzu, con la que tuvo una única hija, Inti.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

La boda fue celebrada en la lujosa hacienda en Morelos, la misma fue tanto civil como eclesiástica, siendo sus invitados exclusivos ya que fueron familiares cercanos y los amigos más queridos y cercanos. Asimismo, los dos hermanos Angela destacaron al no asistir al evento.

Aunque todo parecía ya calmarse, la boda otra vez se encuentra en el ojo del huracán, pues el padre de Aguilar confesó que él cubrió absolutamente todos los gastos de la boda, tal y como lo dicta las tradiciones mexicanas.

Pepe Aguilar y Nodal El cantante festejó su cumpleaños con sus hijas, su esposa y su yerno (Valeria Zurita/Instagram)

Entre risas y bromas, el cantante mexicano José Antonio Aguilar, conocido como Pepe Aguilar, en una entrevista para el programa radial, Los 40, fue cuestionado por la presentadora del programa, avivando la controversia.

“¿Su mercé pagó el matrimonio? Yo sé que en México las niñas tienen sus XV, aquí como que puede que no pase y se supone que el papá de la novia es quien paga la boda” preguntó la presentadora. Inmediatamente, Pepe comenzó a explicar la cultura mexicana, que es muy común que los padres de la novia paguen el matrimonio.

“Es que no te queda de otra, yo ni la quería. La pague toda, de verdad. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo’, nada de nada” respondió el mexicano con humor.

‘¡Que tacaño!’ se respondió la locura. Sin embargo, el patriarca de la dinastía Aguilar defendió a Nodal “No es tacaño”.

Más adelante, otro locutor menciona otra broma respecto al tema “Es que él respeta la cultura, simplemente es alguien que respeta la cultura y las tradiciones”.