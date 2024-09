Comentarios “morbosos” de locutores de Blu Radio hacia Luisa Agudelo de la Selección Colombia causaron molestia

El Estadio Nemesio Camacho el Campín ha sido el testigo de dos de las victorias de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20, siendo el primer equipo que se instala en los octavos de final al sumar seis puntos por delante de México que tiene cuatro y también de Camerún que se quedó con una unidad. El próximo encuentro será en el Atanasio Girardot de Medellín este viernes 6 de septiembre contra la selección mexicana desde las 5:00 pm.

PUBLICIDAD

Durante el partido disputado este martes 3 de septiembre, las figuras que se destacaron fueron Linda Caicedo, Yésica Muñoz y Lina Agudelo, la arquera que con solo 17 años ha llamado la atención por su gran destreza dentro de la cancha. Sin embargo, en el programa ‘Mañanas Blu’ dirigido por Néstor Morales, se vivió un incómodo momento por los comentarios de Víctor Grosso hacia la arquera del seleccionado.

Uno de los periodistas le pregunta a Víctor que si Luisa Agudelo es su amor platónico, a lo que él responde: “Yo creo que sí. Mucho Talento. Qué guapa es y talentosísima.” A lo que le responde su compañero: ¿Usted sabe que está hablando de una menor de edad?. Víctor se sorprende y contesta que no, que debe tener 19 años, sus compañeros le confirman que tiene 17 años.

Pero la conversación no quedo ahí, en otras intervenciones le preguntan a Néstor sobre cuándo cumple Luisa los 18, él que trata de desviar la charla, vuele a afirmarles que recién cumplió los 17. La molestia en los internautas ha sido por cómo otros de los locutores justifican la acción “El hecho de que sea menor de edad no quiere decir que Víctor no pueda decir que le parece una maravilla de persona, bonita y tal” de fondo, una locutora dice “Ya es mayor de 14 años”.

Finalmente, Víctor Grosso se retractó, pero los internautas han mostrado su informidad con este tipo de hechos y más por la justificación de sus compañeros. Teniendo en cuenta que se promueve el acoso y la sexualización a una menor de edad.