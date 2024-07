Director de deportes en RTVC le cantó la tabla a Néstor Morales ‘por mentira’ sobre París 2024

En las últimas horas, RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) dio a conocer que están pensando en emprender acciones legales contra Blu Radio por desinformación que podría afectar al sistema. En este caso, salió Carlos Orduz, director de deportes, a insistir en que Néstor Morales se rectifique.

Director de deportes en RTVC le cayó a Néstor Morales ‘por mentira’ sobre París 2024

Durante la emisión del programa de ‘Mañanas Blu’ del pasado jueves 25 de julio, Néstor Morales contradijo a María Camila Orozco sobre la labor que están haciendo los periodistas de RTVC en Francia, pues ella dijo que viajaron al cubrimiento de los Juegos Olímpicos, mientras que el director aseguró que ellos no tenían los derechos y simplemente fueron a Francia para cubrir la agenda de Gustavo Petro:

Néstor Morales: “Una fotografìa en que aparentemente la gente lo saluda y se toma fotos con él, entonces dice el presidente ‘gracias a toda la colombianidad que recibió con amor y alegría al presidente Petro en la inauguración de la casa Colombia en París”.

María Camila Orozco: “Tiene un comité grande RTVC que llevó al menos a diez personas, incluido el director Hollman Morris para hacer el cubrimiento de los Juegos Olímpicos y la inauguración de la casa Colombia”.

Néstor Morales: “Ellos no están haciendo el cubrimiento de los Juegos Olímpicos, no es cierto”.

María Camila Orozco: “¿Sabe por qué se lo digo? Porque están uniformados todos”

Néstor Morales: “Pueden estar uniformados, pero lo que le quiero decir es que RTVC no tiene derechos porque los Juegos Olímpicos son un evento privado y hay que pagar unos. Ellos fueron a cubrir la agenda privada del presidente Petro”.

Ante esto, Carlos Orduz no se quedó callado y dejó claro que las palabras de Néstor Morales son mentira:

“Saludos desde París. Ya Nestor Morales rectificó? Es mentira que RTVC no tiene derechos para transmitir Juegos Olímpicos. Como Director de Deportes me siento atacado, yo no vine a pasear, “el olímpico” vino a transmitir los de París por Radio Nacional con un equipo serio e idóneo”, escribió a través de su cuenta de ‘X’.