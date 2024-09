¿La verdadera boda del año? Empieza la cuenta regresiva para la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos

Gabriela Tafur y Esteban Santos tuvieron su primer ‘shower’, ¿Por qué no fueron los Santos?

Gabriela Tafur y Esteban Santos son considerados como la pareja del momento al anunciar hace un año su compromiso y la llegada al altar, que tras meses de espera ya está aquí. La boda tendrá lugar el próximo 7 de septiembre en una finca tradicional de caña en cercanías de Cali, con una lista de 500 invitados que incluye celebridades de la farándula colombiana y la política. Dentro de la organización de la misma han estado a cargo de María Clemencia Santos y su consuegra Olga Liliana Lader, como el pastel de la fiesta y la elección del vestido que llevara puesto la modelo para el gran día.

PUBLICIDAD

“Mi suegra, con su gusto espectacular, ha sido la perfecta dupla de mi mamá en el matrimonio”, comentó la exseñorita Colombia, agradeciendo la colaboración de la mamá de su prometido y por supuesto su madre. Por otro lado, en la Revista Vea, Tafur estuvo comentado, que había tenido que planear a distancia su boda y que se duró un buen tiempo buscando su vestido, ya que, vio varios hechos, pero finalmente decidió mandar a elaborar uno exclusivamente para ella a su gusto. En cuanto a la luna de miel, aún no la tienen planeada porque la futura novia desea retomar su maestría en Boston y al estar graduada se llevara a cabo su viaje de bodas.

“Siento que estoy nerviosa, desde la mañana hasta que llega la hora de dormir. Por ejemplo, hay veces en las que me quedo con un pendiente y me levanto toda la noche pensando y repensando en ese tema. Soy obsesiva con distintos temitas, pero sé que debo trabajarlo y darle un buen manejo a los nervios y a la ansiedad de estos días” Son las palabras de Gabriela para la Revista Aló.

Los seguidores de la pareja están a la expectativa, mediante redes sociales no han dejado de comentar sobre la “boda real”, señalando que superara a la boda de Issa Vásquez y Silvy Araujo . “Esta será la verdadera boda del año en Colombia y no pienso discutirlo con nadie”, “¿Todos estamos esperando el matrimonio de Gabriela Tafur y Esteban Santos verdad? O sea es que ya quiero ver a Gabriela en ese vestido de Novia y a Tutina bien regia en el altar al lado de Esteban”, “La boda de Issa Vasquez habría sido la boda del año, pero no señores, ya pronto tendremos la BODA DEL AÑO: Gabriela Tafur y Esteban Santos”