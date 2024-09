Este es el guapo cuñado de Jorge Rausch de MasterChef Celebrity; tiene su propio centro estético

‘MasterChef Celebrity’ lleva más de cinco años siendo parte de la pantalla chica, encargándose de entretener a los televidentes durante las noches en compañía de 22 famosos quienes deberán demostrar su talento en la cocina, midiéndose a preparar recetas tanto saladas como dulces para así lograr descrestar a los jurados de esta temporada Adria Marina, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quien desde hace más de cuatro años sostiene una relación con Nathalie Monsalve y este es el guapo cuñado del famoso chef.

¿Quién es la novia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

La novia de Jorge Rausch es Nathalie Monsalve, quien estaría sobre sus 25 años de edad. Aunque se desconoce si adelantó una carrera profesional se conoció que se ha sabido destacar como modelo, ahora como creadora de contenido de moda y maquillaje mientras que actualmente decidió dedicarse a su rol como empresaria abriéndole las puertas a su negocio de lencería y perfumería, que por supuesto, está apoyada por su pareja, el jurado de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Quién es el cuñado de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

El cuñado de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ es Gustavo Monsalve, quien estaría sobre sus 30 años de edad y hace pocos meses abrió en Bogotá su centro de estética, luego de al parecer, haber estudiado Medicina y haber realizado su residencia en un hospital en Barcelona. De acuerdo a su cuenta de Instagram durante este tiempo además de aprender, también disfrutó de otros países para finalmente regresar al país y poner en practica la serie de conocimientos adquiridos.

Gustavo Monsalve tendría a su cargo ‘Monreal Aaesthetics’, enfocado en la medicina estética y antienvejecimiento, donde su hermana, Nathalie Monsalve también se ha encargado de evidenciar cada uno de los procesos disponibles para sus clientes,

¿Cuál fue el mal procedimiento estético de la novia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

Por medio de sus redes sociales, la novia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ confesó que hace aproximadamente tres años se inyectó ácido hialurónico en New York, sin embargo, posteriormente se terminó arrepintiendo de este hecho debido a las repercusiones producidas: “Hoy estoy en el consultorio de mi hermano y vamos a corregir una cosa que hace mucho quiero corregir. Es que hace como tres años me puse ácido hialurónico con una persona que no conocía, que no conocía su trabajo y claramente fue una mala día. Como pueden ver esta es la migración que tengo y hace verme como una sombra, parece que tuviera bigote, vamos a tratar de no comprometer el labio como tal y les voy a mostrar el proceso”.