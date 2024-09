Esta es la prestigiosa universidad en la que estudiará el hijo de Silvestre Dangond en EE.UU; no es poco el valor

Silvestre Dangond es uno de los cantantes de música vallenata más reconocidos en Colombia debido al amplio repertorio con el cuenta y que trajo consigo que lograra ganarse el cariño del público en cada una de sus apariciones. Pero más allá de los éxitos profesionales del urumita tanto en la música como en la televisión, su mayor prioridad es por supuesto, su familia, su esposa, Piery Avendaño y sus tres hijos, sin embargo, recientemente Silvestre confirmó que se despide de uno de ellos y esta es la prestigiosa universidad en la que estudiará.

PUBLICIDAD

¿Quién es el hijo de Silvestre Dangond?

El hijo de Silvestre Dangond que ya llega a la universidad es Luis José, quien estaría sobre sus 18 años de edad y luego de finalizar sus estudios como bachiller, que aún se desconoce si se adelantaron en Colombia, ahora se separa de manera definitiva de sus padres para iniciar su carrera profesional. El encargado de dar la noticia fue precisamente el cantante vallenato, quien reiteró por medio de su cuenta de Instagram.

“Hijo de mi amor, Luis. Toda mi lucha para llegar a este punto es para que tú sigas luchando por tu ideales y deseos! Es duro dejarte pero me da confianza ver los valores que en casa te inculcaron. No se te olvide que siempre caminamos en línea delgada, que la mejor pelea es la q no se hace y q el hombre vale por lo que tiene en la cabeza más no por lo que lleva puesto”, fueron las declaraciones de Silvestre Dangond acompañadas de una serie de imágenes de la universidad donde habría su despedida.

¿Dónde estudiará el hijo de Silvestre Dangond?

El hijo de Silvestre Dangond, Luis adelantará sus estudios profesionales en ‘Pace University’, una institución de educación privada en New York que cuenta con una amplia gama de carrera así como también un campus para los estudiantes. De acuerdo con la plataforma oficial de la universidad: “La Universidad Pace en Nueva York tiene una tasa de aceptación del 5%. Esto significa que, de cada 100 estudiantes, solo 5 logran ser admitidos.Esto significa que la Universidad Pace en Nueva York es extremadamente selectiva”.

¿Cuál sería el costo de la universidad del hijo de Silvestre Dangond?

Según el primer vistazo que ofrece la página web de ‘Pace University’, Silvestre Dangond habría pagado por el ingreso su hijo a los estudios profesionales unos $ 41.133 dólares, es decir, unos 172,060,100 pesos colombianos. Sin embargo, la mencionada plataforma también se encarga de mostrar los beneficios dado por la institución que son precisamente $25.000 dólares y $95 dólares. Pero hasta el momento se desconoce cual sería la cifra oficial abonada.