“Casi muero hoy”: Actriz de ‘Yo soy Betty la fea’ contó el accidente que tuvo en el gimnasio

‘Yo soy Betty, la fea’ sigue siendo una de las novelas más queridas y exitosas de la televisión colombiana, y volvió a ganar popularidad con el estreno de su secuela en Amazon Prime Video, casi 25 años después de su emisión original en RCN. La serie cuenta con un elenco memorable que sigue dejando huella en nuevas generaciones. Uno de los personajes más recordados es el de la extrovertida Aura María, interpretado por la actriz Estefanía Gómez.

La artista ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, donde comparte regularmente sus experiencias y rutinas de ejercicio con sus seguidores, mostrando cómo ha logrado mantener su figura a lo largo de los años. Sin embargo, fue precisamente en el gimnasio donde la actriz vivió recientemente un episodio que, según ella misma, pudo haberle costado la vida o incluso a alguno de los presentes en el lugar.

La actriz compartió su experiencia a través de un video en sus historias de Instagram, escribiendo en el caption del video: “Casi muero hoy”. “Oigan, cuando no es el día de uno de morirse”, comenzó diciendo Estefanía en el clip, visiblemente afectada por lo sucedido. Luego, pidió a uno de sus compañeros de entrenamiento que relatara lo ocurrido y comentó que casi se quedaban sin Aura María, lo que habría significado no tenerla en la próxima temporada de la serie dela plataforma streaming.

Según relató Gómez, mientras se ejercitaba, casi le cae encima una barra con pesas. “Me cayó al lado una vaina que si me hubiese dado me mata, es en serio... Dios mío, me dio mucho susto y me puse eufórica”, dijo la actriz. Su compañero explicó que al retirar los discos de un lado de la barra, el peso de los discos en el otro extremo hizo que la barra se volteara violentamente hacia el lado donde estaba Gómez.

“Todo eso se me vino para un lado y esto estaba llenísimo, o sea, de verdad, se pudo haber muerto otra persona, o yo, que era la que estaba más cerca... me cayó eso a un lado, Dios mío, qué susto tan horrible, todavía estoy fría”, expresó Gómez, aún conmocionada por el incidente.