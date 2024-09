Ana Karina Soto se conmovió con la historia de un niño que quedó cuadripléjico por un trozo de pan

Ana Karina Soto, presentadora del programa matutino ‘Buen Día Colombia’ de RCN, no pudo ocultar su conmoción y tristeza tras conocer la desgarradora historia de Alejito, un niño de seis años que quedó cuadripléjico después de un desafortunado accidente mientras comía. La conductora, quien también es madre, compartió su sentir a través de sus historias de Instagram, expresando el profundo impacto que le causó la situación del pequeño y la rapidez con la que la vida puede cambiar de un momento a otro.

En el video publicado en sus redes sociales, Ana Karina reflexionó sobre lo privilegiados que somos y cómo, muchas veces, tendemos a normalizar nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta de todo lo que tenemos que agradecer. “Damos por hecho tantas cosas y lo volvemos paisaje, que de verdad se nos olvida agradecer, agradecer por tantas cosas que Dios y la Virgencita nos ha regalado”, expresó Soto. Añadió que la historia de Alejito es un recordatorio de cómo, en un instante, la vida puede dar un giro inesperado.

La presentadora detalló lo ocurrido con Alejito: “Se trata de Alejito, un niño de seis años, que era un niño completamente normal, como cualquier niño de su edad, sin ningún problema. Estaba desayunando para ir al colegio y de repente se atoró con un pedazo de pan. Su mamá intentó ayudarlo de todas las formas posibles, pero no lo logró. Llamaron a una ambulancia, pero mientras llegaba, el niño no recibió oxígeno en su cerebro, y cuando finalmente llegó la ambulancia, esta no tenía oxígeno”.

Soto se mostró indignada al narrar la situación: “No puedo creer que llegue una ambulancia sin oxígeno. Mientras lo trasladaban al hospital, el tiempo sin oxígeno causó un grave accidente cerebrovascular y un paro cardiorrespiratorio. El niño estuvo en cuidados intensivos, en coma, y aunque salió del coma, ahora está postrado en una cama, solo puede mover sus ojos”.

La historia de Alejito tocó el corazón de muchos televidentes, y Ana Karina agradeció a todas las personas que se conmovieron y ofrecieron su ayuda. “Dimos el número de la mamá de Alejito al aire y empezaron a llegar ayudas, pañales, apoyo económico. Nosotros también vamos a llevar cositas para el niño y estaremos pendientes de su bienestar”, comentó Soto.

En ‘Buen Día Colombia’, el segmento del bono ayuda o bono solidario permitió que muchas personas conocieran la historia de Alejito y se sumaran a la causa. “Qué lindo poder ayudar, así sea con un granito de arena. Ella quedó muy tranquila por esta labor que hicimos”, concluyó Ana Karina, resaltando la importancia de la solidaridad en momentos tan difíciles.