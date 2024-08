Ana Karina Soto reveló el problema de salud que la mantuvo ausente de las redes

Ana Karina Soto sorprendió a sus seguidores al explicar el motivo de su reciente ausencia en las redes sociales. A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la reconocida presentadora del programa matutino ‘Buen Día Colombia’compartió que ha estado enfrentando varios problemas de salud que la han mantenido alejada de la interacción con sus seguidores.

En el video, Ana Karina relató detalladamente los padecimientos que ha experimentado en las últimas semanas. “Yo he estado un poco ausente por aquí, por estos lados, porque les voy a contar la verdad. Desde que estuve en Cúcuta, la semana pasada, tuve como unos quebrantos de salud, me pasó de todo”, comenzó explicando la conductora.

Según comentó, sufrió una intoxicación y posteriormente le aparecieron ronchas y un brote por todo el cuerpo, lo que la obligó a buscar atención médica de urgencia al regresar a Bogotá. “Tuve que ir a la clínica cuando llegué aquí a Bogotá, me incapacitaron, me mandaron medicamentos, me hicieron unos exámenes”, añadió Ana Karina, evidenciando lo complejo de su situación.

Además de estos síntomas, Ana Karina recordó a sus seguidores que ha estado lidiando con problemas renales desde hace algún tiempo. “He tenido como siempre situaciones complejas con el tema de los riñones, que los cálculos de los riñones, que las infecciones urinarias”, señaló. La presentadora confesó que esta semana ha sido particularmente difícil debido al intenso dolor en los riñones, lo que ha limitado aún más su actividad en redes sociales.

A pesar de su condición, Ana Karina se mostró optimista. Agradeció la ayuda de su médico, quien le ordenó varios exámene y le recomendó algunos tratamientos provisionales para aliviar sus síntomas. “Esta mañana fui tempranito, me mandé a hacer los exámenes y me dijo que tomara por lo pronto unas cositas ahí”, explicó Ana Karina, mostrando su esperanza en que pronto podrá recuperarse completamente.