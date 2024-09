Aleja del ‘Desafío The Box’ confirmó que Maryan Gómez no tuvo entierro, “se darán cuenta de todo”

El ‘Desafío’ es un programa de entretenimiento que ha sabido destacarse en la televisión colombiana, pues lleva más de dos décadas siendo parte de las noches de Caracol Televisión, demostrando así el gusto que tienen los televidentes por las complejas pruebas físicas a las que deben enfrentarse cada unos de los concursantes y por ende, lo vital que termina siendo la convivencia para cada uno de ellos, donde han sido varios los ganadores, entre ellos Aleja Martínez del ‘Desafío The Box’, quien confirmó que Maryan Gómez no tuvo entierro.

La exparticipante del ‘Desafío’ quien se llevó el triunfo en el año 2023 frente a Guajira debido a una compleja prueba final, además ha sido blanco de críticas en diversas ocasiones debido precisamente al intercambio de palabras, pues para muchos internautas quien se merecía el triunfo era la otra competidora e incluso las declaraciones por parte de ambas tampoco se han hecho esperar y ahora tras el fallecimiento de Maryan, participante que hizo parte de la misma temporada, Martínez rompió el silencio.

“Ayer estaba un poco triste, la verdad. fui al velorio de Maryan y fue de mucho impacto para mí. Hoy también fui, estuve en la misa con el papá, y la verdad hay muchas cosas de las cuales quiero hablarles, pero me voy a tomar el tiempo de hacerles un video y sea algo muy importante que está pasando y que se está volviendo un tabú que lo estamos normalizando y no puede ser así, finalmente no hubo entierro, porque hay cosas que se necesitan aclarar, estamos a las expectativa de lo que pase y más adelante ustedes se darán cuenta de todo”, fueron las declaraciones expuestas por Aleja Martínez del ‘Desafío The Box’.

Aunque Aleja no reveló mayores detalles al respecto, sus declaraciones si terminaron generando toda una serie de dudas frente a lo que pudo haber ocurrido con Maryan, pues han sido varios los exparticipantes que se han visto afectados tras esta inesperada noticia.

Entrenador de Maryan del ‘Desafío’ aseguró que su muerte fue por una sobredosis

El entrenador de Maryan del ‘Desafío’ durante varios años estuvo junto a ella, pues a conoció antes del ‘reality’, viviendo de cerca cada una de sus procesos y a pesar de que por medio de sus redes sociales se mostraba bastante feliz, lo cierto es que la situación era completamente opuesta y horas después de su fallecimiento, su entrenador, quien la apoyó durante varios años antes de su ingreso al ‘Desafío The Box’: “Mi amiga, mi alumna, la quería mucho, estábamos un poco distanciados porque yo soy radical en mis cosas. Por la memoria de ella, por el respeto que le tengo, tenemos que decir la verdad, Maryan Gómez murió de una sobredosis. ¿Qué pasó? Después del ‘Desafío’ ella cayó en malas compañías, empezó en la rumba, empezó a consumir y terminó de esa forma (…)