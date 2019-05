El secreto del éxito detrás de Tulio Recomienda

Tulio Zuloaga es el barranquillero detrás del famoso concurso que busca premiar las mejores hamburguesas en ciertas ciudades del país, es quien ideó la serie de festivales gastronómicos, llamados el Burger Master, el Pizza Master y el Sushi Master, que se han consagrado como acontecimientos de los más influyentes en la economía y gastronomía del país, convirtiéndose así en verdaderos fenómenos masivos.

En entrevista nos contó sobre esta idea, cómo desarrolló su experticia y lo que viene para uno de los eventos gastronómicos más importantes de Colombia.

¿Cómo descubrió este camino gastronómico?

La pasión por la comida la he tenido siempre, de hecho eso fue lo que me llevó a engancharme en el tema. Venía hace años trabajando inmerso en la gastronomía en los programas de televisión 'Gastrosofía' y 'Comando Chef', hacer esto fue mi mejor escuela, sentarme con los cocineros a tener discusiones gastronómicas me llevaba a interesarme cada día más por el mundo de la comida. Por supuesto, estudié mucho pues siempre que me meto en algo lo estudio al máximo y por eso me preparé en la Mariano Moreno y en el Sena.

¿Cómo llegó a ser foodie?

Siempre que me hacen esta pregunta digo que soy más parecido a un bloggero gastronómico. Me considero un eterno emprendedor, me gusta resaltar que se aprende más del fracaso que del éxito y yo he vivido de todo pues hasta trabajé con carros, pero en un punto de mi vida todo a mi alrededor se volvió gastronomía. Resalto que he trabajado con investigadores y antropólogos, aprendiendo de ellos y un día, cuando ya estaba lleno de aprendizajes, empecé a llevárselos a la gente.

Reconozco que muchos dicen que hago muy buen uso de las redes sociales, pero quiero dejar algo claro, no hay una estrategia detrás, simplemente soy yo, contando lo que me gusta. Voy a los lugares y cuando considero que las personas deberían conocerlo, lo comunico.

¿Como nació el nombre de Tulio Recomienda?

Cuando terminé de hacer el programa 'Gastrosofía' en Teleantioquia, la gente comenzó a preguntarme lugares para recomendar de comida y yo muy creativamente dije: 'no pues, Tulio Recomienda' y se quedó el nombre.

¿Y el Burguer Master?

Hace dos años exactamente en 2017 venía con el tema de querer hacer algo con hamburguesas y me encuentro que hay una desacelaración del mercado en Medellín, que estaban sufriendo mucho las pequeñas empresas en especial el mercado de hamburguesas artesanales, también me di cuenta que la gente no entendía muy bien cuál era la diferencia entre una hamburguesa artesanal y una industrial, de ahí parto a decirle a los hamburgueseros que debían quebrar precios para que la gente pudiera hacerse un mejor concepto.

Eso, sumado a mi experiencia recorriendo restaurantes del país para hacer reseñas y crítica, así nació el Burguer Master en Medellín, luego llegó a Bogotá y se extendió a varias ciudades del país.

¿Cuándo se hace famoso el evento?

Se hace famoso porque inicialmente se planeó vender 11.000 hamburguesas en 11 días en Medellín y éstas se vendieron el primer día, entonces por supuesto fue un desastre, todos los locales cerrados desde el primer día del Burguer Master y en el desespero de sostener el evento los dueños de los restaurantes comienzan a traer panes, quesos, de todo desde Bogotá, Cali, Barranquilla y es ahí cuando se vuelve famoso.

Las cifras en 2018 fueron sorprendentes: 221.265 hamburguesas servidas en Medellín, 388.797 en Bogotá, 134.002 en Barranquilla, 110.474 en Cali y 154.940 en Bucaramanga.

Se consumieron 1.009.478 hamburguesas en los 7 días que duró, que significaron unos 15 mil millones de pesos.

¿Cómo decide cuáles restaurantes pueden participar?

Las elecciones las hace la gente, eso es lo más importante para mí. Empiezo las convocatorias meses antes, preguntando cuáles son las mejores hamburgueserías artesanales en su ciudad.

Usted también ha decidido explorar otros Master, entre el sushi y el de pizza Master, ¿a cuál le fue mejor?

Todos son distintos, el más exitoso de los Master definitivamente es el de las hamburguesas, sigue el Sushi Master, que posiblemente sea más grande porque de verdad acerca muchísimo a los adultos y a los niños, nadie se imagina la cantidad de niños que participan en el. Y el Pizza Master es un evento más de compartir.

¿Le han propuesta hacer de otro tipo de comidas?



Todo el tiempo, hasta del chicharrón me han propuesto, pero estoy pensando en algún tipo de evento que tenga que ver con la gastronomía colombiana, lo que sí tengo claro es que no va a ser un Master, porque muchas personas se comen entre 15 y 18 hamburguesas en los cinco días y realmente hay un gasto de dinero importante. Pero si hiciéramos Master todos los meses, lo único que pasaría sería que podríamos terminar afectando todo el sector gastronómico, y no es la idea.



EL DATO

El fenómeno el año pasado que fueron 1.009.000 hamburguesas cerca de 15mil millones de pesos en movimiento económico.