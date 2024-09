“¿Quién caminará primero?”: Yeferson Cossio contó que quiere tener un hijo y así reaccionaron las redes

Yeferson Cossio desató una serie de comentarios polémicos en las redes sociales a propósito de una reciente publicación en Threads en donde dio a conocer que está pensando en su futuro y en dar un paso importante en su vida al manifestar que quiere un hijo. Y ante este anuncio, algunos internautas no se midieron a la hora de opinar.

El influencer suele estar muy activo a través de las plataformas digitales compartiendo todo tipo de contenido de diferentes temas, desde fuertes bromas que le hace a su hermana, Cintia Cossio, y a varios miembros de su familia, pasando por fotos y videos de sus viajes a diversas partes del mundo, hasta obras sociales con los habitantes de calle y refugios animales.

Sin embargo, en diversas ocasiones el joven no suele ocupar las plataformas audiovisuales, apegándose a otras donde el texto predomina más, como la red social anteriormente conocida como Twitter, X, y su competencia directa, Threads.

A través de ellas, Yeferson Cossio suelen compartir parte de sus pensamientos, desde comentarios divertidos, fuertes reclamos sobre diferentes detalles del acontecer nacional e internacional hasta deseos personales, tal y como sucedió recientemente.

Y es que a través de un breve mensaje en Threads dio a entender que quiere dar un paso hacia su futuro, indicando que le gustaría tener un hijo: “quiero tener un hijo”.

Este mensaje fue suficiente para varios usuarios de las redes sociales se manifestaran con comentarios de burla sobre su pensamiento, jugando con su reciente operación en las piernas y lo mucho que le ha costado recuperar la movilidad completa en ellas.

“Y el pelao aprende a caminar primero que el papá”, “Pero que la madre tome ÁCIDO FÓLICO porque...”, “Ahora a ver quién caminara primero jajajaja” y “Y si el bebé no mide 1.90 le hace alargar las piernas desde bebé jajaja” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Yeferson Cossio ya ha asomado anteriormente su deseo de convertirse en papá

Además de este mensaje claro sobre tener un hijo, el influencer ya habría dejado varias pistas sobre lo mucho que le gustaría empezar a formar su familia, todo a través de entrevistas y de algunos comentarios en sus videos.

A través de un clip publicado en Instagram en mayo, Yeferson Cossio le dejó saber a su novia, Carolina Gómez, que un hijo entre ellos “saldría hermoso”, asomando la posibilidad de que la joven sea la mamá de su bebé.

Esto también lo tomó en cuenta en una entrevista a principios de este año al hablar sobre una posible faceta como papá: “Sí y no. O sea, yo no quería, pero ya sí quiero; y no, porque esa no es decisión mía, es decisión de mi pareja”.