“No entramos ahí”: Yeferson Cossio y su novia tienen un nuevo negocio y les dan ‘palo’ por esta razón

Yeferson Cossio y su novia, Carolina Gómez, anunciaron a través de sus historias en Instagram que su nuevo emprendimiento finalmente vio la luz, mostrando información sobre este proyecto con fotos y videos. Sin embargo, algunos internautas no se sintieron atraídos por lo que este negocio ofrece, aprovechando algunas publicaciones para dejarles comentarios negativos.

El influencer suele mantenerse muy activo a través de las redes sociales mostrando todo tipo de contenido, mucho de él relacionado con los diferentes viajes que emprende a varias partes del mundo, bromas dirigidas a su hermana y otros miembros de su círculo cercano, además de compartir alguna ocurrencia.

Pero también le gusta aprovechar las plataformas digitales para hablar de sus negocios, como la línea de proteínas que lanzó hace algunos meses, el salón de manicura que tiene con su hermana, Gisela, además de algunas pautas publicitarias con diferentes marcas.

Pero tal parece que Yeferson Cossio quiere seguir expandiéndose en diferentes áreas, ya que junto a su novia anunciaron el lanzamiento de un nuevo negocio: una marca de ropa.

A través de varias de sus historias compartieron fotos y videos de la inauguración de su negocio, presentando algunas celebridades invitadas para este importante evento.

También compartieron varias publicaciones del perfil de la boutique para dejar ver algunas de las prendas que tienen en existencia, todas ellas modeladas por Carolina Gómez en una sesión profesional.

¿Por qué están criticando el nuevo negocio de Yeferson Cossio y su novia?

Si bien gran parte de los comentarios en las publicaciones muestran varias felicitaciones y mensajes de apoyo por el nuevo emprendimiento, otro grupo de internautas criticó duramente el tipo de prendas que aparentemente venderán en su negocio, indicando que al parecer la mercancía está destinada a mujeres con las medidas de Carolina Gómez, dejando de lado otro tipo de figuras.

“Piensen en estilos para chicas que no somos talla XS y que somos un poquito más voluminosas”, “En todas las fotos destacó el busto, lo que hace pensar que las que no tenemos copa grande no entramos ahí.”, “Ajá y las que no tenemos ese cuerpo qué?” y “Ah ya, puras mujeres flacas. Chao” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las publicaciones del nuevo emprendimiento de Yeferson Cossio y su novia.

Cabe destacar que en la web de este negocio se puede leer que ofrecen tallas desde XS hasta L, aunque no se ven reflejadas en alguna modelo dentro del portal o en alguna publicación de la cuenta de Instagram.