Flavia Dos Santos le puso ‘sal a la herida’ de Gustavo Petro por la salida del país de su hija Antonella

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su visita al municipio de Nuquí, Chocó, emitidas el pasado viernes 30 de agosto, no dejan de generar conversación en las redes sociale s, y más luego de que el líder del Pacto Histórico volviera a emitir su discurso en televisión abierta. En uno de los apartados de alocución, el primer mandatario de los colombianos reveló la tristeza que lo acongoja por la salida del país de su hija Antonella, situación por las que muchos han dado su opinión, dentro de ellas la reconocida sexóloga Flavia Dos Santos quien arremetió contra él.

“Mi hija decidió irse y es la última que tenía, realmente estoy triste, vacío y desolado. (...) Ahora me toca vivir estos días en medio de mi luto porque mi última hija se va. No me atreví a realizar actos públicos, (...) no tenía la fuerza para pararme ante un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando. Mi hija ha sufrido persecución psicológica”, fueron las palabras de Petro ante la situación de su heredera de 16 años, las cuales pronunció en medio de la poseción de la primera mujer en la historia del país en convertirse en defensora del Pueblo, Iris Marín.

Gustavo Petro y su hija (X, @petrogustavo)

Pero dentro de sus afirmaciones también estuvo presente la polémica, ya que el gobernante hizo un calificativo que ha sido rechazado con firmes por distintas representaciones como El Círculo de Periodistas de Bogotá, luego de que Petro afirmara que algunas periodistas son “muñecas de la mafia”; debido a que para él ciertas comunicadoras están “criminalizando el derecho a la protesta”.

Estas declaraciones hicieron mecha en la mente de Dos Santos, mujer que realizó una contundente declaración por medio de su cuenta de ‘X’, plataforma en la que acumula más de un millón de seguidores y en donde expresó: “La hija tenía que irse. ¿Quién puede crecer saludable mentalmente con un padre misógino?”.