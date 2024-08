La dedicatoria de Yeferson Cossio a su novia por cumplir un año más de vida ¿Cuántos cumple?

Yeferson Cossio no dejó pasar la oportunidad de felicitar a su novia, Carolina Gómez, por su cumpleaños, compartiendo un emotivo mensaje en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el paisa expresó su alegría y amor por la joven con quien ha compartido los últimos dos años de su vida.

En la publicación, Yeferson escribió: “Amo a esta damita, qué feliz me siento de ser parte de su vida estos 2 últimos años —en serio espero que sean muchos más— me parece increíble tantos momentos vividos en tan poco tiempo: tantos lugares, tantos países, tantas experiencias nuevas, tanto amor recíproco. Siento que estoy en una relación perfecta, ambos nos apoyamos, crecemos juntos y por encima de todo, ambos somos nosotros mismos y así nos aceptamos y amamos”.

El mensaje, acompañado de una galería de fotos y videos de la pareja compartiendo momentos inolvidables, no solo mostró el cariño que Yeferson siente por Carolina, sino también la fuerte conexión que existe entre ellos. “Tranquilamente puedo decirles que me volví adicto a verla sonreír, haría lo que sea por mantener esa sonrisa en esa cara preciosa que tiene. Me siento muy feliz desde que la conocí y se siente increíble saber que es toda mía. Voy a amarla hasta el fin de los tiempos”, agregó el influencer.

Yeferson también se comprometió a seguir haciendo feliz a Carolina, prometiendo cuidarla y respetarla siempre: “Feliz cumpleaños mi Carito, prometo hacerte feliz tanto tiempo cómo me lo permitas, prometo mimarte exageradamente así cómo te gusta —nunca había conocido a una persona tan consentida cómo ella— prometo mantenerte lejos de esa cosa llamada ‘monotonía’ y prometo que voy a seguir respetándote y cuidándote como lo que eres, como mi tesoro”.

¿Cuántos años cumplió la novia de Yeferson Cossio?

Por su parte, Carolina respondió a las palabras de su novio con un tierno mensaje: “¿Qué habré hecho tan bueno en la vida para tener a un hombre como tú? Soy muy afortunada y cada día se lo agradezco a Dios y a la vida por permitirme compartir mi vida contigo, por permitirme ser tan feliz siempre, por poder vivir cosas tan bonitas y tener una vida como de cuento de hadas”.

La pareja, que ha compartido múltiples viajes y experiencias juntos, sigue consolidándose como una de las favoritas en las redes sociales, mostrando constantemente el amor y el apoyo que se tienen mutuamente. Yeferson señaló en su mensaje que Carolina cumplió 21 años, llevándose una diferencia de 9 años.