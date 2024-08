Melina Ramírez le dio hermosa lección de vida a su hijo luego de que le pidiera un computador

Con 34 años, Melina Ramírez se ha ganado a pulso la distinción de ser una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, todo esto por su labor en destacados programas como ‘Yo Me Llamo’ de Caracol Televisión, y ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, formato del mismo medio. Pero el cariño que le tienen sus fans también recae por su labor digital, especialmente por mostrar su cotidianidad en las redes sociales, plataforma en la que recientemente mostró la hermosa lección que le dio a su pequeño hijo luego de que el niño le pidiera un computador.

Para julio de 2019, Ramirez se convirtió en madre de Salvador, pequeño que nació producto de su relación con el deportista y creador de contenido Mateo Carvajal, hombre con el que mantiene un vínculo amistoso y respetuoso, a pesar de que ella ya se encuentra casada con el actor Juan Manuel Mendoza.

Tanto Ramírez como Carvajal, han demostrado en varias ocasiones lo importante que es para ambos que su ‘hijito’ tenga una crianza sana y llena de valores, en la que también deben estar presentes los altos en el camino para dejar una enseñanza que le convenga a ‘Salva’ en su futuro. Muestra de esto fue una de las más recientes historias de la caleña, en la que mostró que su pequeño tiene una gigantesca creatividad y que acata a cabalidad las indicaciones que le dan.

Luego de que Salvador le pidiera a su mamita un computador para ser igual que ella, y escuchar un no, el niño tomó cartas en el asunto y se creó su propio dispositivo, con una caja, colores e imaginación; escena que Ramírez describió con estas emotivas palabras: “Ahora sale con que quiere un computador para trabajar conmigo. Y le dije, No, porque todavía está pequeño, más adelante cuando sí lo necesitas, pero mientras te propongo que hagamos uno reciclando materiales, Entonces ya no cree en nadie porque tiene su propio computador de adulto”.