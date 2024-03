“Extrañándote cada segundo”: Melina Ramírez se despidió con infinita tristeza de su hijo Salvador

El 30 de julio de 2019, se convirtió en la fecha en la que Melina Ramírez y Mateo Carvajal se prometieron dar todo de sí para la crianza de su recién nacido, a pesar de que sus caminos se separaron en lo que a su idilio de amor se refiere. Precisamente, la presentadora de ‘Yo Me Llamo’, dio a conocer en sus redes sociales que siente un dolor impresionante con la partida momentánea de su ‘hijito’ de su hogar; ¿Por qué?

Ramírez y Carvajal han demostrado que se puede tener una relación basada en el respeto y la amistad, en procura de proveerle a Salvador todo lo que necesita, y no solo desde lo económico, a esto se le suma que ambos tienen una regla de oro para criar a su ‘retoñito’, con la cual pretenden que desarrolle su personalidad de la mejor manera : “Al niño no se le impuso nada; siempre somos muy respetuosos con sus decisiones y con sus gustos, incluso siendo tan pequeño. En esa exploración de él nosotros siempre lo acompañamos. (...) Fue una sorpresa que al niño le gustan casi todas las cosas del papá; él empezó con esa asociación, e incluso me toca atajarlo con el tema de los tatuajes”, expresó Mateo en una reciente entrevista.

A estos acuerdos se le suma que ambos tienen estipuladas las fechas en las que ‘Salva’ pasa mayor tiempo con su ‘papito’ y la Semana Santa fue la que le correspondió en este año al paisa, tiempo en el que se la han gozado como nunca. Muestra de esto son las Historias de Carvajal en Instagram en la que se le ve disfrutar de una tarde de piscina con su ‘nene’.

A pesar de que es consciente de la felicidad que le produce a su niño el estar junto a su padre, Melina si se mostró un poco melancólica en su cuenta de Instagram, en donde compartió un video de la triste despedida momentánea con la que despidió a su ‘hijito’ antes de que se fuera con su papá. “Así te vayas pocos días, queda mi alma extrañándote cada segundo. Te amo mi niño”, fueron las palabras con las que caleña acompañó las emotivas imágenes.