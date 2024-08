“Tenga humildad”: Cony Camelo tuvo una nueva pelea con Adria en ‘MasterChef’ y en redes no se lo perdonan

Uno de los realities más populares y comentados en las redes sociales en Colombia es MasterChef Celebrity, un programa que enfrenta a distintas personalidades de la farándula en retos culinarios, donde deben aprender y aplicar diversas recetas y técnicas especiales en la cocina. Aunque estas celebridades suelen destacar en sus respectivas carreras, dentro de la competencia luchan por superar desafíos y evitar ser eliminados.

En la temporada actual, Cony Camelo ha sido una de las participantes que ha llamado la atención, no solo por sus habilidades culinarias, sino también por los comentarios polémicos que ha hecho, los cuales han generado tensiones con algunos de sus compañeros y ahora, incluso, con el jurado en especial con la chef Adria Marina, que llegó desde México para brillar en esta temporada del reality.

Ya son varios los encontrones que ha tenido Adria con Cony y en esta oportunidad, mientras la chef le daba su devolución al risotto de Cony, la actriz afirmó que sabe que ella no es del agrado de la chef y que lo siente por las críticas que le hace a sus platos. De la receta de Cony, la chef mexicana afirmó: “Tiene queso parmesano, otros champiñones adentro y unas gotas de aceite de trufa”, terminó por decir Cony a lo que Adria concluyó que “para ser un plato de 60 minutos está muy sencillo”.

La actriz afirmó a las cámaras, “Yo le caigo mal, yo creo que le caigo mal a ella”, los comentarios de Cony causaron molestias en redes sociales y muchos pidieron respeto por las devoluciones de la chef.

La relación de Alejandro y Dominica luego de la eliminación de MasterChef

Dentro del reality, Alejandro también decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras la infidelidad de Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’ y ahora Alejandro, ha demostrado que tiene una relación con Dominica Duque, una reconocida actriz que ganó fama en la novela ‘enfermeras’; ambos dejaron ver sus acercamientos durante el reality, pero tras la eliminación de Alejandro luego de tomar parte de los brownies de Dominica y presentarlos en su plato, los seguidores de la pareja pusieron en duda si seguían como pareja.

En sus redes sociales, Alejandro hizo un live aclarando la situación que lo llevó a la eliminación y dijo: “Cuando terminé el plato, aunque conté con la colaboración de Dominica, pensé que podía tomar una pizca de su brownie para incluirla en mi preparación, pero fue un error. Esto va en contra de las reglas, y aunque no estaba familiarizado con los formatos anteriores, acepto mi salida con la cabeza en alto. La ansiedad puede ser difícil de manejar, pero lo más importante es que sepan que siempre he sido genuino. Me equivoqué y sigo pidiendo disculpas”, Alejandro pidió que sigan conectados con el reality, ya que su relación con Dominica sigue intacta, y expresó su total apoyo para que ella sea quien gane el premio esta temporada.