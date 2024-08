“Traté de luchar”: Nataly Umaña reveló por qué le fue infiel a Alejandro Estrada en ‘La Casa de los Famosos’

Nataly Umaña es una actriz nacida en Ibagué y es muy recordada por su participación en producciones como ‘El Cartel de los Sapos’, ‘Los Reyes’ y ‘Los Canarios’, además de ser participante de ‘La Casa de los Famosos’ durante su primera temporada, programa en el que se ganó una polémica por tener un amorío con Miguel Melfi estando casada con Alejandro Estrada, el actor, en su momento ingresó al reality a terminar su matrimonio y actualmente, se rumora que tiene pareja en ‘MasterChef’.

PUBLICIDAD

Nataly ha evitado hablar mucho sobre este tema y lo que fue su relación con Miguel Melfi; sin embargo, en un pódcast habló sobre las relaciones y las razones que llevaron a terminar su vínculo con Alejandro, Nataly tras su participación ha demostrado tener un gran crecimiento personal y ha hablado de esto con sus seguidores.

Nataly afirmó: “Eso fue caer a un vacío muy grande en el sentido social, pero de repente en el reality me di cuenta de que vengo muy mal con esa persona (Alejandro) y no éramos capaces, ninguno de los dos tenía el coraje de terminar la relación. Nuestro código era nunca una infidelidad, yo traté de luchar y tomé la decisión de hacer lo que hice porque es la única manera de que no hubiese un punto de regreso, no tuve en cuenta los sentimientos de Alejandro, no lo dimensione”.

Nataly durante todo el episodio del pódcast habló de su relación con Alejandro Estrada y afirmó que aunque fueron 12 años en el que se demostraron mucho amor y respeto, al final la relación se habría tornado monótona y el reality fue un punto de quiebre, “era más consciente de lo que yo quería, yo lo único que pensé fue en mis deseos. No fue la manera, pero sabía que después de mis acciones no hay punto medio, y yo voy a ser feliz y él también”.