“Hay gente que la tiene difícil”: J Balvin le brindó una lección de humildad a otros artistas

J Balvin aprovechó una historia en Instagram para compartir con sus seguidores una reflexión, dando a entender que las cosas no hay que darlas por sentadas y hay que ser agradecido con lo que se recibe. Y si bien el joven empezó este mensaje de forma general, dio a entender que estaba dedicado a algunos artistas.

El cantante ha estado muy activo en sus redes sociales a propósito del reciente estreno de su nuevo disco, ‘Rayo’, promocionando en sus historias algunas fotos y videos en donde aparecen varias de sus canciones presentes en el álbum.

Pero no todo es trabajo para el colombiano, ya que con frecuencia muestra otros detalles de su vida, desde escenas divertidas con su hijo y su pareja, pasando por imágenes de algunas reuniones a las que asiste, hasta momentos más cotidianos de su día a día.

A propósito de esto, J Balvin aprovechó que estaba haciendo compras en un supermercado para reflexionar un poco sobre las oportunidades que tiene en su vida, enfocándose en este caso en el hecho de que puede puede comprar la comida y los productos que le gustan y lo ve como algo normal, mientras que otras personas no pueden darse ese lujo.

“Mercar es una bendición, uno poder salir a comprar lo que uno quiere comer, algunos lo que pueden comer, otros no pueden mercar. Hay muchas veces cuando me preguntan los artistas que si el carro, que si la casa, que si los relojes. A veces se nos olvida que lo más básico no es tan básico (...) Hay gente que la tiene difícil”, dijo el artista en una historia.

J Balvin mostró parte de su compra

En la misma serie de historias, el intérprete de ‘Mi gente’ dejó ver que no estaba solo mientras estaba haciendo mercado, ya que su hijo lo acompañó, mostrando que el pequeño estaba en el carro de compras comiéndose algunos de los alimentos.

Dentro del carro de compra de J Balvin se puede ver que llevaba productos como patilla troceada, snacks salados, garbanzos, tomates, además de otras frutas y verduras.