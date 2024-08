J Balvin hace su debut en el cine con un drama criminal sobre drogas

J Balvin, el cantante paisa de reguetón, no deja de ser noticia por estos días, tras haber estado un buen tiempo fuera en los medios volvió más recargado que nunca gracias a su séptimo álbum de estudio llamado ‘Rayo’, haciendo referencia al primer vehículo que tuvo y con el que impulso su carrera. Seguido a esto, el paisa reposteo en sus historias un artículo de la revista Vanity Fair en el que se confirma su debut en la actuación con la película “Little Lorraine”.

La trama de la película gira en torno a un pequeño pueblo pesquero de Nueva Escocia, conocido como Little Lorraine en donde algunos habitantes del lugar hacen un plan para realizar un negocio de tráfico de drogas en los años 80. En la que Balvin, interpretara un agente de la Interpol que comienza a investigar las actividades que se realizan en el lugar y presuntamente están conectadas con una red de tráfico de drogas colombianas en Estados Unidos.

La película, que estuvo bajo la dirección del director Andy Hines, quien contaba en la entrevista con el medio cómo ha sido trabajar con el artista “José y yo hemos trabajado juntos durante años y tenemos una relación increíble delante y detrás de la cámara. Tenerlo como protagonista de mi película es un sueño hecho realidad y no puedo esperar a que el público lo vea darle vida a este personaje”.

Hasta el momento solo se ha hecho público el póster del film y su cuenta en Instagram ya acumula varios seguidores, pero aún no tiene ningún post. Además, está confirmado que se finalizaron las grabaciones, pero no se tiene fecha de estreno establecida, según Variety es probable que llegue a los cines para el año 2025.

Esta no es la primera vez que un cantante del género urbano llega a la pantalla grande, en otras ocasiones hemos visto a Nicky Jam en “xXx” junto a Vin Diesel y a Bad Boys for Life junto a Will Smith y Martin Lawrence. También a Don Omar y Tego Calderón con sus papeles en la franquicia “Rápidos y Furiosos”. Bad Bunny en “Bullet Train”, en una pelea junto a Brad Pitt.