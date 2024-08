“Que falta de respeto”: Ana Karina Soto explotó contra aerolínea por tratar mal a su papá

Ana Karina Soto expresó su profunda indignación en redes sociales tras un incidente que involucró a su padre durante un vuelo de Avianca de Bogotá a Cúcuta. A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la presentadora de ‘Buen Día Colombia’ relató el mal momento que vivió su progenitor debido a un cambio inesperado de asiento, lo que le generó incomodidad y molestia, especialmente considerando su estado de salud y avanzada edad.

Según Ana Karina, ella había comprado con anticipación un boleto para su padre, seleccionando específicamente el asiento 12C para garantizarle mayor comodidad durante el viaje. Sin embargo, poco antes de abordar el avión, el personal de la aerolínea le cambió de asiento sin previo aviso, asignándole el asiento 31C, ubicado en la parte trasera del avión, lo que generó un gran malestar tanto en él como en su hija.

“Me parece el colmo, ya no sé qué es lo que pasa con las aerolíneas y el trato a los clientes en este país”, comenzó diciendo Ana Karina en el clip. La presentadora no ocultó su frustración al relatar cómo, después de haber hecho el check-in y pagado un monto adicional por un asiento más cómodo, su padre fue movido a un lugar que no correspondía a la compra original. “Mi papá, ustedes saben que está aquí en Bogotá en un proceso médico y tiene que viajar a Cúcuta. Le compré la silla 12C para que viajara cómodo, y de un momento a otro lo mandan para la cola del avión. ¿Qué es esto?”, expresó indignada.

Soto continuó criticando duramente el trato recibido por su padre, enfatizando la importancia de respetar las necesidades de los pasajeros mayores y aquellos con condiciones médicas. “Una persona mayor, que compró su tiquete, y ahora resulta que uno tiene que comprar la silla, y dependiendo de la ubicación, cuesta más caro o más barato. Esto no es justo”, añadió.

La presentadora hizo un llamado público para que alguien le oriente sobre cómo proceder con el reclamo ante la aerolínea, afirmando que el incidente no solo afectó a su padre, sino que también reflejó una falta de respeto hacia los pasajeros en general.