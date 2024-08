Periodista de Noticias Caracol confundió a su colega con María Corina Machado en vivo, ¿no aguantó la risa?

Noticias Caracol es el informativo más visto por los colombianos, pues ha sabido llevarse este título debido a la amplia cobertura con la que cuenta en las ciudades principales del país, contando con el equipo necesario para llevar a cabo esta labor periodística y estar presentes durante las tres emisiones del noticiero. Sin embargo, al estar en directo cualquier cosa puede suceder y recientemente una periodista de Noticias Caracol confundió a su colega con Marina Corina Machado.

PUBLICIDAD

Durante la emisión del medio día de Noticias Caracol del 26 de agosto, donde Andreina Solórzano, estaba desde el set del informativo, es decir, que además de relatar los diferentes hechos que marcan la agenda nacional, también le da paso a aquellos reporteros de las diferentes ciudades incluidas Bogotá, pero antes de brindarle el paso a una de sus colegas, la periodista terminó equivocándose de nombre.

Solórzano se conectó con María Camila Roa, quien para aquel momento se encontraba en el Aeropuerto Internacional El Dorado cubriendo uno de los temas que causó preocupación en los viajeros y tuvo que ver con el problema de combustible y por ende, la cancelación de algunos vuelos, donde la periodista de Noticias Caracol reiteró: “Ante esta situación de las aerolíneas han informado que se han visto obligadas a cancelar vuelos e incluso activar planes de contingencia, vamos al Aeropuerto el Dorado, Marina Corina, María Camila Roa, ¿qué medidas se están tomando?”

Seguidamente, María Camila, sacó una sonrisa en su rostro dándose cuenta de lo ocurrido, sin embargo, siguió adelante teniendo en cuenta, el profesionalismo que debe tener al aire y contando el reporte que tenía sobre el mencionado tema. Horas más tarde, quien no pasó por alto la situación fue Andreina Solórzano, quien no dudó en grabar el momento exacto de su ‘errorcito’ para así compartirlo por medio de sus redes sociales, donde agregó: “Se me atravesó una María Corina en la mente y en el corazón”.

¿Qué dijo Andreina Solórzano sobre la situación en Venezuela?

Cabe resaltar que este momento que vivió Andreina Solórzano tuvo relación con su nacionalidad venezolana y las pasadas elecciones presidenciales mostrando su descontento frente a Nicolás Maduro, además sacó a flote que soñaba con un día regresar a su país y por ende, que su hijo, Leo que está próximo a llegar a este mundo, disfrutara de algunos de los espacios donde ella creció.

“Esta nueva elección me toma en uno de los momentos más importantes de mi vida. Como Venezolana me siento arrastrada por un torbellino de emociones que van desde la esperanza hasta el macabro pragmatismo al que nos han acostumbrado en estos 25 años”, agregó la periodista de Noticias Caracol.