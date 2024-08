Lorelei Tarón confesó los regaños que el papá le dio a Falcao por problemas en su relación, “suena un poco raro”

La esposa de Falcao García es Lorelei Tarón, una argentina que logró robarse su corazón durante su juventud y actualmente llevan más de 10 años de matrimonio, dándole la bienvenida a sus cinco hijos, quienes son los más importantes para ambos y debido a su rol como futbolista, nacieron en países diferentes, pero ahora con la llegada de García a Millonarios, tanto él como su familia tuvieron que radicarse en el país y ahora la pareja de Falcao confesó los regaños que el papá le dio a Falcao por problemas en su relación.

PUBLICIDAD

La argentina aunque desde su llegada a Colombia ha estado más bien alejada de los medios de comunicación, enfocada en cuadrar cada uno de los aspectos que tiene que ver con sus hijos y por supuesto, con su hogar, situación que no termina siendo para nada sencilla, pues es una nueva etapa de la vida de la familia García Tarón, pero a pesar de ello Lorelei terminó aceptando una entrevista con Cristina Estupiñán por medio de su programa ‘Sencillamente Cris’, el cual estrenó hace pocos meses y ha contado con una sinfín de invitados.

Los temas que terminaron tocando fueron varios donde uno de los que más destacó fue precisamente el fallecimiento del papá de Falcao García, el cual se dio en el año 2019 de manera repentina dejando todo un vacío en su familia y por supuesto, en el jugador. Además, Lorelei aprovechó el momento para referirse a aquellas inolvidables anécdotas que vivió junto a él, pues siempre buscó que su relación con Falcao estuviera mejor que nunca.

“Rada fue una persona tan presente en nuestra vida porque aparte fue la primera persona que me abrió su corazón y que me recibió, Rada para mí fue una persona tan presente siempre y también en nuestro matrimonio, porque cuando nosotros teníamos nuestras cosas con Falca, nuestro problemitas él te digo que siempre estaba ahí ‘No, tienes que arreglar las cosas con Lorelei’, a Falca le regañaba así como dicen ustedes en Colombia, que me tenía que cuidar.

Siempre fue una persona que estuvo con nosotros en todo momento, o sea tanto en nuestro matrimonio como en la parte futbolística. Falca la primera persona que llamaba era a su papá y sino era que Falca no me contesta. Tengo muchos consejos de tantos recuerdos que él nos decía (...) Suena un poco raro, pero él nos decía en el ambiente del fútbol decía los amigos son las pelotas y de vez en cuando se chocan, no confíes esto es negocio. Él era el que ponía a Falca aquí (señalando el suelo). Siempre, todos los días nos acordamos de él, y creo que si él iba a ver a Jedi, es claro su nieto barón se iba a enloquecer, pero realmente Dios se lo quiso llevar no sabemos eso, algún tenemos que entender”, fueron algunas de las declaraciones de Lorelei Tarón durante la mencionada entrevista.