Esposa de Falcao García reveló por qué no puede tener más hijos, “fue de riesgo”

Lorelei Tarón es una cantante y esposa del futbolista Radamel Falcao García, con quien contrajo matrimonio en el año 2006 en el país natal de su pareja, Argentina. Luego le dieron la bienvenida a sus cinco hijos, quienes llegaron para unirlos muchos más y llenarlos de amor, esto mientras que el colombiano hacía parte de diferentes equipos. Pero, luego de agrandar su familia y tener una perdida, la argentina reveló por qué no puede tener más hijos con Falcao.

PUBLICIDAD

Hace pocos meses la familia García Tarón llegó a Colombia con el fin de radicarse en el país, luego de que el futbolista confirmara su fichaje con Millonarios Fútbol Club, noticia que llenó de felicidad a sus seguidores y por supuesto, a Falcao, pues desde niño ha sido fiel hincha del equipo albiazul y la esposa del colombiano terminó aceptando una entrevista con Cristina Estupiñán, quien durante un buen tiempo hizo parte del programa de entretenimiento con Acuña, más conocido como ‘La sala de Laura Acuña’.

En medio de la conversación con Lorelei Taron fueron varios los temas que tocaron como los inicios de su amorío, como ha llevado la fama y por supuesto de la llegada de sus cinco hijos. A lo largo de la entrevista, la esposa de Falcao dejó claro que lo mejor que lo pude pasar fue precisamente convertirse en madre, pero también lo difícil que fue perder un bebé, pero resaltó que tampoco lo habían planeado. Además, una de las dudas más latentes tenía que ver con si Falcao García y Lorelei buscarían ser padre por sexta vez, donde la cantante fue contundente frente a este tema.

“Soy muy fértil, gracias a Dios. No, ya no puedo más, mira, tuve cinco cesáreas y ya no puedo más porque el médico me dice ‘Lore el último fue de riesgo’, Heaven es un milagro porque ella nació un mes y medio antes, tuvo que estar en incubadora, pero claro yo tenía ahí la pared abdominal o sea muy finita, muy delgada, entonces fue de riesgo.

Sí, o sí, tenía que nacer antes porque o si no podía pasar algo. Entonces el médico me dijo ‘mira Lore yo te recomiendo que ya no más’. Yo por mí tendría más, pero me dijo ya no más. Uno o dos más (…) Yo amo tanto estar embarazada”, fueron las declaraciones de Lorelei Tarón durante la mencionada entrevista.

A pesar de tener otro hijo y seguir agrandando su familia, tanto Lorelei como Falcao demuestran que lo más importante es su familia.