Hija de Jorge Alfredo Vargas reveló uno de los episodios más complejos de su vida por complejo trastorno

Uno de los periodistas más famosos de la televisión colombiana es precisamente Jorge Alfredo Vargas, quien durante más de 10 años ha hecho parte de Noticias Caracol convirtiéndose así en uno de las figuras más importantes dentro del matutino debido a su talento y carisma frente a las cámaras y gracias a este rol también llegó a ser parte de Voz Populi de Voz populi, donde actualmente figura como el director. Pero fue del set de Caracol Televisión el bogotano construyó una familia con Inés María Zabaraín, con quien tuvo sus tres hijos, Laura, Sofía y Felipe, pero recientemente una de sus hijas habló de uno de los episodios más complejos de su vida.

Si bien, la hija mayor de Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín, Laura Maré ha sido quien más se ha destacado desde su rol como cantante, luego de graduarse como abogado y politóga, siendo parte de la industria del entretenimiento, pero quien ha buscado seguir otro camino ha sido precisamente la segunda hija de la pareja de Noticias Caracol y Noticias RCN como lo es Sofía Vargas, quien se encuentra sobre sus 20 años de edad y adelanta su carrera profesional en Comunicación social y literatura, dándose a conocer también por medio de sus redes sociales.

Aunque cuenta con un gran número de seguidores por medio de su cuenta de Instagram, Sofía Vargas también ha adquirido una amplia visibilidad en su plataforma de TikTok, donde cuenta con diversos clips, uno de los más destacados teniendo que ver precisamente con uno de los momentos complejos que vivió a causa de un trastorno alimenticio que padeció: “Entender la diversidad de los cuerpos”, agregó al mencionado clip donde se encargó de agregar una serie de imágenes desde su niñez, pero también durante su juventud, donde los cambios en su corporalidad terminaron siendo más que evidentes.

“Me dijo que tenía sobrepeso”, “No puedo comer carbohidratos y un verano caluroso”, “Si pudiera volver atrás y decirme a mí mismo cuando era más joven Yo diría que conozco el secreto de Victoria y una chica que no creerías”, fueron algunas de frases que se ven en el video. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la hija de Jorge Alfredo Vargas se refiere al tema, pues por medio de otro video, resaltó que aunque no se referiría a este tema de manera personal, si era una invitación para las personas se cuiden en materia de trastornos alimenticios.