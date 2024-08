Esposa de Falcao García, Lorelei Tarón presentó al otro bebé que tiene con el futbolista

Radamel Falcao García es uno de los futbolistas colombianos más famosos a nivel mundial debido a su amplia trayectoria en famosos clubes deportivos como el River plate, Chelsea y Atlético de Madrid. Hace poco más de un mes, el jugador confirmó su llegada a Millonarios, radicándose en el país junto a su esposa, Lorelei Tarón y sus cinco hijos.

PUBLICIDAD

Si bien, la noticia de la llegada de Falcao al equipo bogotano terminó generando revuelo debido al talento del samario con el balón, lo cierto es que más allá de sus logros deportivos, demuestra que lo más importante en su familia, por supuesto, Lorelei también ha sido parte primordial de su carrera, convirtiéndose en un icono por medio de plataformas digitales, donde se encarga de compartir varios de los momentos que vive en compañía de sus hijos y también desde su rol como cantante.

La argentina alcanza más del millón de seguidores, donde aprovechó para mostrar algunas de sus rutinas después de la celebración de cumpleaños de su hija Anni, pero sus hijos no son los únicos que han logrado robarse su corazón, pues recientemente mostró a su otro bebé, tratándose precisamente de un canino de raza pomerania, quien tendría pocos años de edad y que a pesar de la serie de quehaceres que tiene con sus hijos en su corazón también está el amor por sus mascotas, pues hasta mostró que tuvo que darle la comida en su mano para que se alimentara.

¿Cómo se conocieron Falcao García y Lorelei Tarón?

Lorelei Tarón confesó en medio de una entrevista con la periodista Sara Bello que conoció a Falcao García en una iglesia evangélica en Buenos Aires a la que ella asistía desde hace varios años debido a su religión y luego de se percató que el futbolista también asistía a la misma. Aunque pensó que entre ellos no habría nada, si le pareció un hombre guapo: “A mí realmente no me interesaba porque era futbolista y en Argentina no estaban tan bien vistos los jugadores (…) Sin embargo, lo empecé a conocer y me empecé a enamorar”.

A lo largo de la misma entrevista, Lorelei reiteró que su primera cita se dio con el resto de sus compañeros de su equipo de aquel momento, River Plate, sin dejar de lado, que reiteró que no es muy amante al fútbol, pero ve cada uno de los partidos de su pareja.