Darlyn del ‘Desafío XX’ reconoció lo equivocada que estuvo con Francisco

El capítulo 97 del ‘Desafío XX’, las emociones estuvieron a flor de piel, pues movió la fibra no solo de los participantes, sino de los televidentes, esto al ver el gesto que Francisco tuvo con la desafiologa invitada en darle dinero para comprarle una computadora a su hermana y de las palabras de Darlyn al verlo eliminado.

Y es que en la edición se llevó a cabo la prueba a muerte en el box negro en la que Guajira y Kevyn por el equipo Pibe, Alejo y Luisa; Natalia y Be, así como Francisco y Madrid por el equipo Tino se disputaban un puesto en competencia.

Tras la prueba que derivó en fuerza, concentración y resistencia fueron Francisco y Madrid los segundos eliminados del ciclo dorado del reality de Caracol y del que se llevaron varios millones de pesos.

Al momento de la despedida la presentadora Andrea Serna no dudó en felicitar a Kevyn y Guajira por la forma en la que hicieron la pista y dejó en evidencia la cercanía que tienen ambos y cómo se han compenetrado.

Momentos más tarde empezaron las preguntas de despedidas a los dos competidores en las que Alejo como capitán de Tino los impulsó a seguir adelante. Mientras que Darlyn respondió a Andrea Serna lo que fue convivir con Madrid esos días.

Sin embargo, en plenas palabras Darlyn decidió hablar de Francisco para rememorar un poco lo que ambos vivieron cuando estuvieron juntos en el equipo Beta, esto luego que él ingresara tras la expulsión de Marlon por esconder comida.

Tras su entrada al equipo Beta las diferencias y señalamientos de ella hacia él fueron más que evidentes y que le valió la crítica de los más fervientes seguidores del ‘Desafío XX’ que tenían a Francisco como el favorito.

“Y aprovecharía para decirle a Francisco que me alegra demasiado haberlo conocido en esta etapa. Yo sé que todos vieron que de pronto no era como los que más, cómo se dice, se la llevaban mejor o teníamos nuestras malitas energías ahí. Pero de verdad que vi una persona que me cura el corazón. Entendí lo que las personas Omega veían de él. Y es una excelente persona, de verdad que me encanta que me callen la boca de la mejor manera y ver esa gran persona yo sé que lo que le espera es gigantismo y me alegra haberlo conocido en este momento”

— Darlyn