¿Se enamoró? Mafe Walker quedó sorprendida con un “fan” que le dió un beso en Egipto

Mafe Walker, la influencer que se hizo famosa en redes sociales por su supuesta conexión con seres extraterrestres, compartió un curioso encuentro que tuvo durante su reciente visita a Egipto, donde asegura haber encontrado un “enamorado” muy especial.

Walker, conocida por su particular lenguaje galáctico y la activación del código “te amo, me amo”, se ha mantenido en el ojo público, ya sea por sus declaraciones o por sus peculiares creencias cósmicas y energéticas. Durante su paso por ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, fue una de las figuras más destacadas del equipo “galáctico”, compartiendo creencias con compañeros como Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños e Isabella Santiago. Sin embargo, su participación no estuvo exenta de críticas, especialmente por parte de otros concursantes y televidentes escépticos.

A pesar de las críticas y reacciones negativas que recibe constantemente, Mafe continuó defendiendo sus convicciones demostrando sus habilidades para conectarse con seres de otros mundos. En esta ocasión, su viaje a Egipto, país que considera un punto de energía especial por la presencia de portales alienígenas en las pirámides, le brindó una experiencia que no olvidará.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Mafe compartió un momento emotivo y divertido que vivió mientras se encontraba a bordo de un transporte tirado por camellos. En el clip, se puede ver cómo un “fan” inesperado, un camello al que Mafe correspondió su atención con un beso. “Me va a dar un beso, ¿cómo es que te llamas?”, preguntó Mafe al guía, quien respondió en tono de broma: “Casanova”.

La escena se tornó aún más cómica cuando el camello acercó su boca a la mejilla de Mafe, llegando a morder parte de su cabello, lo que provocó las risas de la influencer. En un segundo intento, el dromedario casi logra quitarle el sombrero que llevaba puesto, causando una reacción aún más divertida.

Este curioso episodio demostró una vez más la particular forma en que Mafe interactúa con el mundo, tanto con humanos como con animales. A pesar de las críticas y el escepticismo que la rodean, la influencer sigue fiel a su estilo, conquistando nuevos seguidores con cada historia que comparte desde cualquier rincón del planeta.