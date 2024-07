Le dan ‘palo’ a Mafe Walker porque viajará a este país para abrir un ‘portal’ con otros seres

María Fernanda Walker Saldarriaga, mejor conocida como Mafe Walker, ha vuelto a ser el centro de las críticas tras anunciar en sus redes sociales que visitará un país del continente africano para abrir un ‘portal’ que le permitirá comunicarse con seres “interdimensionales”.

La autoproclamada ‘médium galáctica’ saltó a la fama en las plataformas digitales y en programas de televisión por su supuesta habilidad para comunicarse con seres de otros mundos a través de un lenguaje que ha sido ampliamente cuestionado por sus detractores.

A pesar de la lluvia de críticas, Mafe se mantiene firme en sus convicciones, haciendo caso omiso a los ‘haters’ y respondiendo siempre desde su código ‘teamo-meamo’.

Recientemente, la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ compartió con sus seguidores que se prepara para viajar a otro país, donde activará un portal de comunicación con seres extraterrestres.

“En pocos días me preparo para aperturar el portal en las pirámides de Egipto, así como estuve en Teotihuacán, México. Conectamos a la frecuencia cuando estamos en estos recintos, nuestro campo vibracional incrementa, el don telepático, vamos a empezar a abrir nuestros propios registros akáshicos, comunicarnos con otros seres interdimensionales”, dijo Mafe en un video.

Las reacciones no se hicieron esperar y las críticas inundaron las plataformas digitales. “Esta mujer no es normal, necesita ayuda urgente”; “Ya no sabe cómo llamar la atención”; “¿A las pirámides de Egipto? ¿De qué está hablando?”; “No, por favor, que no abra nada, ya tenemos suficiente con todo lo que está pasando en el mundo”, fueron algunos de los comentarios negativos que recibió Mafe.

Desde que ganó notoriedad, Mafe Walker ha sido una figura polémica debido a sus afirmaciones sobre su capacidad para comunicarse con seres de otros mundos. Sus declaraciones y comportamientos han generado tanto seguidores fervientes como críticos acérrimos. Sin embargo, Mafe continúa defendiendo sus creencias y promoviendo sus experiencias interdimensionales sin importar las críticas.