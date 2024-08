¿No aguantó? Un influencer se habría burlado de Mafe Walker y de su dialecto justo frente a ella

Mafe Walker protagonizó un video en las redes sociales junto a un reconocido influencer de Colombia, quien no pudo evitar reírse de la ‘médium galáctica’ después de que empezara a expresar algunas palabras en idioma extraterrestre. Y ante esta acción, muchos internautas terminaron simpatizando con el curioso evento.

La colombiana ha gozado de mucha proyección en los medios y en las plataformas digitales después de su participación dentro de ’La Casa de los Famosos’ Colombia, aprovechando los reflectores para compartir un poco más de sus creencias y difundir esta cultura ligada a los seres de otros planetas.

Pero así como se ganó el corazón de algunos televidentes, también se manifestaron varias personas que rechazaban su manera de pensar y su curioso dialecto alienígena que hacía presente con frecuencia mientras hablaba con sus compañeros.

Sin embargo, Mafe Walker hace caso omiso a sus detractores y decide seguir adelante con su contenido en las redes sociales, mostrando algunos viajes exóticos que ha hecho después de terminar su compromiso con el reality show, además de algunos retoques cosméticos que la han hecho cambiar un poco de apariencia.

Uno de los responsables de esto ha sido Victor Ocampo, mejor conocido como ‘El rey de las extensiones’, influencer y experto en el área del cabello a nivel estético, mostrando algunos de los cambios en los que ha ayudado a la médium galáctica.

Pero de cara a una reciente colaboración entre ambos, las cosas se pusieron un poco complicadas, ya que mientras Mafe está grabando el resultado de su más reciente intervención, Victor no puede contener su risa mientras ella habla en su proclamado idioma extraterrestre.

¿El rey de las extensiones se burló de Mafe Walker?

De acuerdo con los comentarios en una publicación que logró capturar el video, muchos internautas aseguran que el joven en efecto se estaba burlando de Mafe Walker. Sin embargo, algunos indican que no hubo malicia en el acto, ya que hasta ella misma termina “burlándose” de la situación.

“Quien no se va a reír. Hasta a ella le da risa”, “Hasta ella misma se burló”, “Es obvio que se estaba burlando, pero no lo hizo en mal plan, no se ve que fuera con maldad”, “Yo la amo jajaja ella sabe que su locura da risa” y “Ella es un amor, no se deberían burlar de ella” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.