Karoline del ‘Desafío XX’ insiste en llamarse ‘reina del aire’ y se burlaron de ella

En el capítulo 96 del ‘Desafío XX’ hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Para la edición se jugaría la prueba de sentencia, premio y castigo la cual es protagonizada por los desafiologos invitados. La prueba se llevó a cabo en el vertiginoso box blanco y sería por relevo en conjunto, en el que los desafiologos del equipo Pibe lograron darle la victoria a ese equipo luego que la desafiologa de Tino no pudiera atravesar más allá de la mitad de la pista.

Al llegar a la casa Pibe los participantes tenían la responsabilidad de poner los últimos chalecos del ciclo que se enfrentarían a Guajira y Kevyn; Natalia y Be; así como Luisa y Alejo. En la decisión predominó no tomar en cuenta la postura de los que tienen chaleco, sino la opinión de todos, por lo que cada quien fue dando sus alternativas en las que Francisco y Madrid fueron las que resaltaron.

Karoline nuevamente fue la emisaria para hacer la entrega de chalecos, por lo que al entrar a la casa Tino, en la que el desafiante invitado le decía sus verdades en la cara a Darlyn y Alejo, empezó a dar los argumentos que los llevaron a tomar la decisión y agregó unas palabras para todos.

“En lo personal no me gusta poner chalecos, creo que todos merecemos estar en este punto de la competencia. No quiero que en ningún momento se tomen esto personal, por favor. Es parte del juego, obviamente tenemos que, de pronto en algún momento, pensar con estrategia. Cada vez que yo vengo a poner este chaleco trato de ser humilde, sincera, como siempre lo he sido”

— Karoline