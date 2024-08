“Lo que Colombia piensa”: desafiante le dijo sus verdades en la cara a Alejo y Darlyn del ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 96 del ‘Desafío XX’ hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Para la edición se jugaría la prueba de sentencia, premio y castigo la cual es protagonizada por los desafiologos invitados por lo que a la competencia llegaron Iván ‘El Paisa’, un conductor de Manzanares y Estefanía, una bacterióloga de Medellín al equipo Pibe, mientras que Angela ‘La Crespa’, una lavacarros de Huila y James, un esteticista de Ibagué al equipo Tino.

La prueba se llevó a cabo en el vertiginoso box blanco y sería por relevo en conjunto, en el que los desafiologos del equipo Pibe lograron darle la victoria a ese equipo luego que ‘La Crespa’ de Tino no pudiera atravesar más allá de la mitad de la pista.

En el pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas se definió el castigo, el cual fue pasar la noche encajonados y al llegar a la casa Tino varias cosas sucedieron, pues James decidió reprocharles algunas cosas a los competidores de acuerdo a lo que llegó a ver de la primera etapa del ‘Desafío XX’.

Precisó que cada uno llegó a la Ciudad de las Cajas por un sueño y que tienen las mismas cualidades para estar allá, pues de lo contrario nos sería así. Paradójicamente en la casa Pibe estaba Kevyn hablando con los desafiologos sobre un tema similar en el que sin saberlo le dio la razón a James en Tino.

“Estoy seguro de lo que puedo dar, cuando entré acá yo no estaba seguro de eso. Y las personitas al estar acá me hicieron creer en mí porque yo no era tan confiado, o sea, no confiaba tanto en mí”

— Kevyn