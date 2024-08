Karen Sevillano reveló cuál fue la lección más importante que aprendió en ‘La Casa de los Famosos’

Karen Sevillano le contó a los usuarios de Instagram que además de llevarse a casa el título de ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y los 400 millones de pesos del premio, también se llevó consigo una importante lección, la cual terminó aprendiendo después de haber salido de la casa/estudio.

La creadora de contenido logró llevarse la victoria después de pasar más de cuatro meses encerrada junto a otras figuras destacadas del mundo del entretenimiento colombiano, teniendo que pasar por varias pruebas físicas y mentales impuestas por el ‘jefe’ de la casa, además de ciertas penitencias.

Sin embargo, el jefe no fue el único que puso las cosas complicadas, ya que a medida que iban pasando las semanas se daban a conocer ciertas situaciones en las que algunos participantes protagonizaban discusiones, las cuales terminaban en un fuerte conflicto, resaltando un par de oportunidades donde estuvieron a nada de recurrir a la violencia física.

Sin embargo, Karen Sevillano logró sortear todas las dificultades y se llevó a su casa el reconocimiento y el premio en metálico, además de muchos seguidores en el proceso quienes la apoyaron en cada oportunidad que estaba a punto de ser eliminada del reality show.

Pero eso no es todo, ya que en una entrevista la colombiana confesó que también se llevó una valiosa lección gracias a su participación en La Casa de los Famosos.

“Lo que el otro piense no me define ni me afecta. Entonces, muchas veces la mayoría de las personas vivimos de lo que piensan los demás o de lo que digan los demás, y el hecho de estar desconectada de las redes sociales o de la opinión del resto, pudo hacerme entender que si yo no le doy importancia a las opiniones que están teniendo los demás, yo puedo continuar mi vida normal”, dijo la influencer.

Karen Sevillano ahondó más sobre esta lección que aprendió gracias a La Casa de los Famosos

Durante la misma entrevista, la creadora de contenido siguió hablando respecto a esta lección que aprendió, dando a entender que pudo darse cuenta de esto después de ver todas las opiniones negativas que había generado mientras estaba dentro de La Casa de los Famosos.

“Acá en el exterior estaba pasando de todo y todo el mundo estaba teniendo todo tipo de comentarios, pero como yo no me estaba dando cuenta, entonces mi salud mental no estaba afectada, o sea, yo estaba supremamente bien. Entonces, ignorar ese tipo de comentarios hacen la vida mucho más sencilla”, contó Karen Sevillano con una sonrisa en su rostro.