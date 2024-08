Este es el papá de la presentadora Margarita Ortega; un famoso pintor que tendría 79 años

Margarita Ortega es una periodista, presentadora y actriz quien se ha destacado desde hace varios años en la televisión colombiana gracias a su participación en diversas telenovelas e informativos de Canal RCN, Noticiero CM& y Caracol televisión. Además, suele ser muy activa en sus redes sociales en donde lleva a cabo diariamente su gusto por la lectura y recientemente se conoció que este sería el papá de Ortega; un famoso pintor y tendría 79 años.

Ortega, además de su amplia carrera siendo parte de diferentes medios de comunicación, también ha sabido ganarse el cariño del público debido a su sencillez y talento frente a las cámaras y aunque prefiere dejar diferentes detalles de su vida en privado, lo cierto es que recientemente durante una entrevista para la emisora ‘Tropicana’, la actriz habló de uno de los procesos más complejos de su vida como lo fue crecer sin su padre y conocerlo cuando ya tenía a sus dos hijos, Emiliano y Melibea, ella fruto de su matrimonio con el también actor Ramiro Meneses.

Durante la mencionada entrevista, Margarita aseguró que vivió su niñez junto a su mamá y sus abuelos, pero en su hogar nunca se nombró a su padre, por el contrario, ella supo de él por otros motivos y luego de varios años por fin pudo conocerlo, dudando de hacer esta primera llamada, pero tuvo el valor de hacerlo mientras que disfrutaba del parque en compañía de sus dos hijos.

“Teníamos una familia disfuncional y tremendamente violenta donde yo estaba tratando entender qué pasaba conmigo en una soledad absoluta rodeada de adultos (…) Así haya reconciliado toda la historia con mi papá, pero es que es innegable que no estuvo. Yo, mi niña interior, lo necesitaba y lo añoraba. Creo que todavía lo añoro en ese pasado cuando aún reivindico esos momentos”, agregó Margarita Ortega a la mencionada emisora.

Aunque la presentadora no detalló la edad exacta en la que conoció a su padre, confesó que luego ese cara a cara fue como si se hubieran visto varias veces, según ella, porque es una mujer muy pragmática: “Cuando nos encontramos la primera vez, un saludo como: ‘Hola, ¿Cómo estás?’ Como si nos hubiéramos visto ayer, como vas, yo soy Margarita, bla, bla, bla y en algún momento si me acuerdo de que me quiso decir algo de mi mamá y le dije ni me digas, o sea no quiero saber nada de lo que ustedes tengan que decirse, eso lo tenía que haber resuelto ustedes”.

¿Quién es el papá de Margarita Ortega?

Aunque en sus redes sociales no se le ha visto junto al hombre, un perfil de Facebook se encargó de mostrar las fotos del que sería el padre de Margarita Ortega, Rodrigo Ortega, quien sería un reconocido pintor que ha sabido dar a conocer su talento en diversos espacios y a la edad de 79 años sigue llevando a flote este rol e incluso algunos de sus trabajos han sido evidenciados por medio de plataformas digitales.