¿Era su suerte? Cony Camelo mandó ácido comentario a Dominica Duque tras su mal plato y la salida de Estrada

Este 26 de agosto los televidentes pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de ‘MasterChef Celebrity’, día después de la salida de Alejandro Estrada, que causó lágrimas en Dominica Duque, pero que según ella, entró a la cocina tranquila y consciente en dar lo mejor de sí para seguir dentro de la competencia que con el paso de los días está más reñida y cada vez son más complejos los retos, sin embargo, Cony Camelo mandó ácido comentario a Dominica Duque tras su mal plato y salida de Estrada de MasterChef Celebrity.

Durante la más reciente reto, los cocineros tenían una caja misteriosa con la que debían realizar su próxima preparación, el foco central eran las pastas y uno que otro ingrediente, por su parte, Dominica se fue por una lasaña, pero la presentación iba a ser diferentes a los que los jurados estaban acostumbrados al igual, que la salsa. Sin embargo, la periodista no estaba tan segura de su receta, pero llegó al atril con toda la confianza, lo cierto es que el plato terminó recibiendo críticas por parte de los jurados, donde Nicolás de Zubiría fue el más contundente, pues le reiteró que si se había quedado en la tristeza por la salida de Alejandro Estrada, con quien estaba construyendo un amorío.

Por su parte, Dominica no guardó silencio y dejó claro que la salida de Estrada no le estaba afectando, pero este no había sido su plato. Además, la serie de comentarios por parte de sus compañeros no faltaron, entre ellos Juan Pablo Llano, quien reiteró que lo mejor que le había pasado a Duque era que precisamente Alejandro saliera con el fin de que ella pudiera concentrarse y sacar a relucir su talento en la cocina, mientras que otros no terminaron siendo tan amables ni amigables como lo fue el comentario de Cony Camelo, quien reiteró: “sin novio y sin sazón”, en medio de varias risas.

Aunque a Dominica Duque le dolió la salida de Alejandro Estrada, se ha dejado ver bastante risueña durante el programa a pesar de los malos comentarios que recibió por su plato, pues tiene claro que es un ‘reality’. Además, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, reiterando en su mayoría que ya no aguantan la presencia de Duque en el programa de entretenimiento y que otros concursantes mucho mejores que ellas han salido antes e incluso el mismo Alejandro.