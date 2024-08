Alina Lozano se despachó contra Laura Acuña “Hay que denunciarla”

Alina Lozano durante los últimos años ha estado más activa en redes sociales debido a que se está dedicando a monetizar las mismas junto a su joven esposo Jin Velázquez, donde mediante transmisiones en vivo buscan que sus seguidores les donen dinero, y así, tener una fuente de ingresos sólida. Si bien esto hasta ahora está siendo parte de la vida de Alina, ella sigue siendo un rostro bastante conocido por el público, ya que ha estado presente en icónicas novelas como ‘Pedro el Escamoso’.

Por su parte, Laura Acuña se ha dedicado a la presentación, llegando a ser parte de programas como ‘Muy Buenos Días’, donde llegó a compartir set con el fallecido Jota Mario Valencia. Ahora desde la independencia, Laura realiza su propio programa de entrevistas llamado ‘La sala de Laura Acuña’ donde entrevista a diferentes personalidades de la farándula y el entretenimiento colombiano.

¿Por qué Alina Lozano arremetió contra Laura Acuña?

En una de sus más recientes transmisiones en vivo, la actriz se despachó en contra de Laura por lo sucedido en una de sus entrevistas con el actor Diego Serna. “Yo soy de la opinión que ese tipo de cosas hay que denunciarlas porque para eso están las redes, y todos los seres humanos merecemos respeto. No nos invitan a un sitio así para que nos traten mal. Muy intuitivamente me han invitado allá y yo no he ido porque a mi me pasa eso, y vuela la que sabemos al sarzo. Que por ser menor de edad no merece ser actor, o sea, quién es ella”, mencionó la actriz.

Sus declaraciones se toman como un acto de solidaridad tanto con Diego, como con el gremio actoral al que sigue perteneciendo a pesar de estar un poco alejada de las pantallas y de estar presente en alguna producción.