Sensei no se quedó callado ante decisión del equipo Pibe en ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 95 del ‘Desafío XX’ hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol y en el que se anunció el retorno del ‘Reto 3X Desafío’ con la lista de votación.

PUBLICIDAD

Y es que se llevó a cabo la prueba de sentencia y bienestar la cual se realizó en el box amarillo en le que la resistencia, fuerza y en especial la precisión junto al trabajo en equipo formó parte de las prioridades para los participantes desde el punto de inicio al final. De la prueba salió victorioso el equipo Pibe, esto luego que en la definición Olímpico intentara varias veces, hasta cederle el puesto a Kevyn quien logró completar el trayecto del punto final de la prueba.

¿Repetir chaleco o no en ‘Desafío XX‘?

Al regresar a cada una de las casas, el equipo Pibe dilucidaba sobre a quién le pondrían el chaleco de sentencia, pues estaban entre ponérselo a Francisco y Madrid quienes no han ido al box negro o simplemente repetir.

“¿No les gustaría repetir? Alejo y Luisa por ejemplo o Darlyn y Sensei, que Sensei en la pista de agua se demoró un montón definiendo” — Guajira

“Bueno, no sé si ustedes lo piensan que sea equitativo, piensen los que tienen chaleco” — Olímpico

Luisa se molesta por el chaleco

Kevyn intervino para decir que, pese a que él y Guajira son los portadores del chaleco, la decisión corresponde a todos como equipo. Entre tanto Karoline indicó que su opción seria Francisco y Madrid, ya que si se repite la selección de chaleco ellos harían lo mismo. Olímpico fue el emisario y preparaba un argumento genérico, tal como lo han usado algunas veces para hacer la entrega de chaleco.

“¿Al grano o una charlita?” — Olímpico

El desafiante indició que se basaba en estrategia ya que los competidores a los que les podría el chaleco no han tenido un buen nivel en las pistas, y que se tomó la decisión pensando en una muerte y acto seguido le entregó a Luisa.

“Uy Olímpico, pero esa de rendimiento me la tienen ya harta ustedes” — Luisa

“No pienses que yo te lo coloqué” — Olímpico

Sensei lanza pulla a Guajira

Ante el reclamo Olímpico le dio sus propios motivos y los basó en lo que fue la última eliminación en la que Luisa y Alejo llegaron de terceros, misma eliminación en la que Santi y Cami salieron de la competencia. Luisa mostró mucho más su inconformidad y más por repetir.

“Va uno y los toca nuevamente y quién se los aguanta a los otros estúpidos. Ah pues, a venir aquí con sus vainas que ni son ni van ¡Búsquense otra!” — Luisa

“Dijeron que no iban a repetir… ¡Ah vea! Cuando hay una persona que influye mucho voltea la torta. No, yo no me quedo callado la gente ya sabe cuándo hay una persona que le mete la cizaña a otras cabezas” — Sensei

Olímpico retornó a la casa Pibe y contó que a Luisa no le gustó el chaleco, por lo que Karoline indicó que en efecto a ella no le gustan los chalecos mientras que Guajira recordó que fue victima de su propio invento en el ‘Desafío The Box 2023′ cuando dejaron a las que consideraban más débiles para el final y terminó ganando Aleja.