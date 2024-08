Guajira reveló lo que le pasó tras perder ante Aleja la final del ‘Desafío The Box’

El ‘Desafío The Box 2023′ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa lo que se supone iba a ser la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo más que inolvidable.

Desde ese entonces y el polémico resultado Guajira ha sido blanco de criticas tras la derrota, pues ella era la ganadora del público. Ahora, desde el pasado 8 de agosto es una de las exparticipantes que se sumó al ciclo dorado del ‘Desafío XX’.

Y es que Guajira fue escogida por Kevyn para acompañarlo en lo que es el camino a la final de la edición de los 20 años del reality de Caracol y confesó que quiso quitarse la vida.

Ante esto decidió darles un consejo a los semifinalistas y no es otro que ver las cosas bien y hacerlas por ellos, que no tengan ningún tipo de presión social, porque esta los llevaría a pensar o hacer cosas que realmente no tienen en mente.

“Las redes sociales jamás van a ser la vida real. Entonces, mi proceso real fue hallarme, yo me perdí, pero en mí misma, me perdí en mi desilusión, me perdí en mi frustración. Yo me desconocí, realmente yo creo que si no tuviera el apoyo de mi familia yo no estuviera hoy acá contándoles esto. Digamos que lo que se mostró de mí en el Desafío pasado sí soy eso, porque yo no voy a decir que no soy eso, aquí nosotros no actuamos, ustedes saben que no actuamos, pero tal vez mostraron solo una parte de mí”

— Guajira