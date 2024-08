Carlos Calero y su familia enseñaron las oraciones que le hacen a la Virgen María por la salud de su esposa con cáncer

‘Día a Día’ es uno de los programas matutinos más populares de Caracol Televisión, donde se reúnen varios de los presentadores más queridos y recordados del país. En este espacio, se comentan diferentes formatos del canal y se realizan entrevistas a personajes de interés.

Carlos Calero es uno de los presentadores más destacados del programa en los últimos años, conocido no solo por su carrera como cantante y presentador de ‘Yo Me Llamo’, donde ha tenido la oportunidad de interactuar con grandes artistas, sino también por mostrar su lado más familiar y hogareño en Día a Día.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Calero recientemente. Hace algunas semanas, a través de sus redes sociales, compartió que su esposa, Paulina Ceballos, está enfrentando una batalla contra el cáncer de seno. Carlos ha estado visiblemente afectado por la situación, pero ha mostrado un apoyo incondicional hacia su esposa, acompañándola en su proceso de quimioterapia y compartiendo su experiencia con sus seguidores.

Justamente en el cumpleaños de su hijo mayor, la pareja mostró a quién han estado orando por la salud de Paulina, además dieron detalles de las oraciones. Se trata de la Virgen del Carmen, pues el presentador y su familia han afirmado que son devotos, la familia hace rosarios casi a diario.

El rosario es una forma de oración devocional que busca ayudar a los fieles a enfocar su mente y espíritu en la vida de Cristo y en la intercesión de la Virgen María. Es una práctica común tanto individualmente como en grupos, y se considera una herramienta poderosa para la meditación y la conexión espiritual. Calero no duda en pedirle a sus seguidores que lo acompañen en las oraciones para que la salud de su esposa mejore.

El mensaje de cumpleaños de Paulina a su hijo

En el cumpleaños número 20 de su hijo Paulina compartió un conmovedor mensaje con una serie de fotografías de Carlos: “Hijito de mi alma, hoy celebramos no solo tu cumpleaños, sino también todas las lecciones valiosas que nos has regalado en estos 20 años. Has sido una fuente constante de inspiración, demostrando con tu vida la importancia de la perseverancia, la paciencia y el amor incondicional. Nos has enseñado que los desafíos se enfrentan con una sonrisa y que las pequeñas cosas de la vida son las que más importan”.