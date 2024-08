Pipe Bueno hizo sonrojar a Luisa Fernanda W con su “remedio” para las picaduras del rostro

Luisa Fernanda W, una de las influencers más reconocidas de Colombia, continúa cautivando a su vasta comunidad en redes sociales con su contenido creativo y variado. Con más de 19 millones de seguidores en Instagram, la empresaria ha logrado consolidarse como un referente en temas de moda, viajes y consejos de belleza, manteniendo siempre una comunicación cercana y genuina con sus seguidores.

Recientemente, Luisa Fernanda compartió una serie de videos en los que mostró diferentes tipos de maquillaje y, con su estilo característico, ofreció un tutorial sobre cómo ella los utiliza para lucir siempre espectacular. En estos videos, la influencer no solo demostró su habilidad para el maquillaje, sino que también compartió un momento personal con su audiencia.

Durante la grabación, Luisa Fernanda reveló que había experimentado algunas molestias en su rostro debido a la picadura de unos insectos. En tono de broma, y buscando la opinión de sus seguidores, preguntó qué podría aplicarse para aliviar las marcas que habían dejado las picaduras.

“¿Qué me puedo poner para todas estas picaduras? De verdad, no sé qué hacer. O sea, ¿a quién le pica la cara? A mí. No entiendo qué me podría poner ahí”, comentó la influencer con un toque de humor, mostrando su rostro afectado por las picaduras.

La situación dio un giro inesperado cuando su pareja, el cantante Pipe Bueno, quien se encontraba cerca durante la grabación, decidió intervenir con una sugerencia que dejó a todos sorprendidos. “Semen”, respondió Pipe, provocando inmediatamente una carcajada en Luisa Fernanda. La influencer, conocida por su carácter divertido y espontáneo, no pudo evitar reírse ante la respuesta de su pareja. “¿Por qué eres tan...? Ay, no. Bueno, sí puede ser una buena opción porque ustedes dicen que es bueno. Ay, amorcito, te amo”, replicó la influencer entre risas, aceptando el comentario de Pipe con buen humor.

El comentario de Pipe no solo causó risas en la pareja, sino que también generó una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron con humor y sorpresa la situación.