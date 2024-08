“Es un tipo soltero”: Luisa Fernanda W defendió a Miguel Bueno de supuestos ‘cachos’ a Ornella Sierra

El pasado 17 de junio los colombianos eligieron a Karen Sevillano como ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ , programa concurso en el que una de sus ‘parceras’, Ornella Sierra también salió con una sonrisa de oreja a oreja luego de iniciar su relación con el reguetonero Miguel Bueno. Aunque no todo ha sido color de rosa, ya que el intérprete de ‘Escándalo’ lo están señalando en redes de serle fiel a la influencer, algo de lo que salió a defenderlo su cuñada, Luisa Fernanda W.

En el inicio de este mes de agosto este par de ‘tortolitos’ han estado separados debido a que el menor de los Bueno ha estado cumpliendo compromisos laborales en Colombia y la ‘Barbie Costeña’ se la ha pasado de lo lindo visitando México con su familia. Mientras a ellos las distancia los aleja, en internet están creando varios chismes en los que indican que ‘Migue’ ha vuelto a retornar su idilio con su exnovia.