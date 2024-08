Epa Colombia, ha sido una de las figuras públicas reconocida por sus polémicos videos en redes sociales, se vio envuelta en una nueva controversia tras compartir su deseo de ayudar a un joven que había sido atropellado. La influencer anunció su intención de costear parte de los gastos médicos del joven, generando una ola de reacciones mixtas entre sus seguidores.

Si bien muchos aplaudieron su gesto solidario, otros cuestionaron sus verdaderas intenciones. Algunos usuarios en redes sociales señalaron que la influencer buscaba únicamente publicidad con esta acción, mientras que otros la acusaron de utilizar una situación trágica para mejorar su imagen pública.

‘Epa Colombia’ fue criticada por ayudar en la rehabilitación de un joven que fue atropellado

En sus redes sociales, ‘Epa Colombia’ subió un video donde mencionó que junto con su equipo jurídico, va a ayudar en el área legal y de rehabilitación a un jóven que aún se encuentra afectado de salud tras ser atropellado por el papá de la creadora de contenido ‘La Tremenda’.

..Si bien apra algunos el gesto demuestra su empatía y parte más humana, la controversia se intensificó al ver la sección de comentarios de la publicación, ya que generaron diversas reacciones como “Pero epa estás ayudando a ese chico solo por pantalla… por lo que dijo ‘La Tremenda’ “, “Un lobo vestido de oveja”, “No le digas a mano izquierda lo que haces con la derecha, solo te e de la situación de la familia para generar más vistas”. ,

Y es que durante unos días ha existido en redes sociales pullas entre ‘Epa Colombia’, quien mencionó “Tanto que habla del esposo y no sé qué (...)Y yo una vez fui a hacer una maratón en Cúcuta y allá me empezaron a decir que ella me quería conocer, y que se había comido medio Cúcuta. Yo quedé impresionada, aunque no tengo nada en contra de ella”, refiriéndose a la creadora de contenido ‘La Tremenda’.

Pero la cucuteña no dudó en responderle diciendo “Vengo a hablar seriamente de lo que ustedes dijeron en un en vivo, de que yo me comí a medio Cúcuta o a Cúcuta entera (...) Con una mano puedo contar a los que me comí y me sobra ¡Y sí, me encanta la verg*! Gracias a la verg* pude tener un hijo de forma natural y con mi esposo, porque yo sí tengo una familia feliz, y gracias a que soy feliz no tengo la necesidad de meterme en la vida de nadie”, aseguró Daylin Montañez, que es su nombre real.

Asimismo, siguieron intercambiando comentarios en ese tipo, lo que dejó más afectada a ‘Epa Colombia’. Pese a las críticas, algunos internautas sí recalcaron el gesto de la empresaria.