Epa Colombia habló de las razones por las que le teme al matrimonio con su pareja

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, es una creadora de contenido que se volvió muy famosa por los videos jocosos y virales que hizo apoyando a la Selección Colombia ya hace varios años y también luego de haber generando un fuerte polémica con sus reprochables actos durante las marchas en contra del gobierno hace unos años que la llevaron a los estrados judiciales por atentan contra los bienes del estado. La fama la ha manejado en crear el imperio de las Keratinas, lo que le ha permitido aumentar su patrimonio exponencialmente. Hace un par de meses se estrenó como mamá con su pareja Karol Samantha, con quien inició una relación en el 2022.

Recientemente Epa Colombia abrió la opción de la cajita de preguntas en sus redes sociales, en donde le permitió a sus seguidores que le hicieran preguntas y una de ellas la llevó a confesar lo que piensa sobre la posibilidad de llegar al matrimonio.

Epa Colombia confiesa lo que piensa de casarse con su actual pareja

“¿Te quieres casar con Karol?”, fue la pregunta que le hicieron sus seguidoras, a lo que Epa Colombia respondió sin guardarse nada.

“Amiga, Karol muere por casarse. A mí me da miedo. A mí me da miedo porque yo soy como inestable, como bipolar, como que un día digo sí y al otro digo no y de pronto yo diga me casé y al otro día no, descasémonos, (risas)”, dijo en la primera parte del video.

Luego agregó que: “No te digo que yo soy un loco, amiga. Me da miedo, amiga, porque esto ya va es con Dios y hoy en día esos matrimonios duran un año y ya se separan y ay no. Pues, ella sí quiere, yo la verdad llevo con Karol 2 años y medio, pero pues ahí vamos suave, amiga”, fue la respuesta de la creadora de contenido.