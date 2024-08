Karen Sevillano se molestó con Alfredo Redes por exponer su número de teléfono en TikTok

La influencer Karen Sevillano no ocultó su molestia luego de que su excompañero de ‘La Casa de los Famosos’, Alfredo Redes, le jugara una broma que terminó exponiendo su número de teléfono en redes sociales. El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo en TikTok, donde Alfredo, sin aparentemente darse cuenta, mostró el número de contacto de Karen, lo que desencadenó una serie de inconvenientes para la caleña.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Sevillano explicó lo sucedido, visiblemente aturdida y molesta por la situación. “Ayer en TikTok, Alfredo me hizo una broma y, mientras me hacía la broma, se vio mi número de teléfono. Alfredo, Alfredo, ¡ay no, Dios mío! Ustedes no saben cuántas llamadas he recibido hoy, no, no, no, no. ¿Yo merezco esto, Alfredo? No, Alfredo, o sea, que ahora mi número anda por todo TikTok, por todas las redes sociales, Alfredo”, relató la influencer con tono de preocupación.

El error de Redes no pasó desapercibido, y rápidamente los seguidores que estaban conectados en la transmisión replicaron el número en varias plataformas digitales, lo que provocó que Sevillano recibiera una gran cantidad de mensajes y llamadas durante todo el día. La exposición de su contacto personal generó un gran malestar en Karen, quien expresó su incomodidad y preocupación por las posibles repercusiones que esta situación pueda tener en su vida personal y profesional.

El incidente no solo ha sido un tema de conversación entre sus seguidores, quienes se refirieron a los límites del humor y la responsabilidad que los creadores de contenido deben tener al manejar información personal. “¿Cómo se le ocurre hacer eso?”, escribió un internauta.

Hasta el momento, Karen no mencionó si cambiará su línea telefónica para proteger su privacidad. Seguramente, ante lo sucedido, Alfredo ofrecerá una disculpa a la caleña por haber expuesto su número personal en las redes sociales.