Catalina Gómez, esposa de Juan Pablo Llano de MásterChef, muestra una de sus preparaciones en casa

Juan Pablo Llano es un actor paisa, que actualmente vemos todas las noches por su participación en MásterChef Celebrity, donde se mantiene fuerte y figura como uno de los competidores más destacados, por sus platos y también por su físico, que los televidentes suelen halagar durante las emisiones. Llano ha sido parte de conocidas producciones del país como ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, ‘La Nocturna’, y participó en dos ocasiones en el ‘Desafío’.

PUBLICIDAD

El actor está casado con la presentadora Catalina Gómez, quien también participó en el mismo reality de cocina, pero en el año 2018, ocupando el quinto lugar. La pareja tiene dos hijos adolescentes y su historia de amor comenzó en 1998 cuando se volvieron novios, cinco años después se casaron y estuvieron juntos en el famoso ‘Protagonistas de Novela’. Después de la participación de Catalina en el reality, la familia se radicó en Miami, donde ella es asesora en inversiones de alta rentabilidad inmobiliaria en el país norteamericano.

En el capítulo de la noche del 23 de agosto, se le acusó a Juan Pablo de haber hecho trampa en compañía de la deportista también participante, Katherine Ibargüen por no acatar las reglas del juego, a lo que ambos respondieron que no fue intencional y que fue un error. En paralelo a lo que sucedía en el capítulo del concurso, la esposa del actor subió unas historias en las que Llano está preparando una exquisita receta ‘Encocado con langostino y crocantes de plátano’.

En el video de Catalina, podemos ver al actor agregando los detalles finales, indicando que mientras la familia ve Máster Chef, él no lo ve, sino que se inspira para hacerles unos supermega platos. “Para quienes me preguntan si me cocina así de delicioso como en MásterChef... Mi chef favorito de la vida” señalo la presentadora en sus historias.