Kevyn del ‘Desafío XX’ habló del video de Natalia con contenido para adultos

Desde el pasado jueves 8 de agosto inició la etapa dorada, durante el capítulo 86 del ‘Desafío XX’, en el que se conocieron más detalles de lo que sería el acompañamiento de exparticipantes de ediciones anteriores a los semifinalistas para la celebración de los 20 años.

Y con ello también se supo que una de las parejas que se formó en competencia, como lo era la conformada por Kevyn y Natalia puso fin a su polémico noviazgo tras la infidelidad del participante a la mujer que lo esperaba afuera para casarse.

Días atrás, precisamente en el capítulo 85, Natalia había contado algunos de los motivos de la separación al desenmascarar al participante, esto luego que su director Faustino Asprilla, más conocido como Tino, les preguntara a sus jugadores cuál era su estado civil.

“Ah no, la tiene adentro”

“No, yo no tengo a nadie”

La respuesta de la participante dejó sorprendido a más de uno, pues días antes vivía a plenitud su romance con Kevyn, por lo que sus palabras de inmediato generaron incertidumbre.

Seguidamente Alejo le pidió a Natalia que le echara la bendición para hacerlo y el Tino le preguntó si llegó a conocer a la exnovia de Kevyn. Ante esto Natalia dijo que si tiene la oportunidad lo haría.

Durante el capítulo 93 el tema nuevamente salió a relucir, esto luego que Karoline y Guajira hablaran con Kevyn al respecto, pues venían del box negro donde Natalia había llorado por la salida de Santi tras pedirle perdón.

“¿Qué le dio Santi que no le diste tú? Es la pregunta que te tienes que hacer ya. ¡Eche! ¿tú qué le hiciste?, porque ella no te mira, ella no quiere saber nada de ti”

— Guajira