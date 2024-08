Se revelan los posibles artistas que conformarían el cartel del Festival Estéreo Picnic 2025

El Festival Estéreo Pícnic se caracteriza por ser el espacio perfecto para disfrutar del show de múltiples artistas y géneros, sus asistentes se deleitan bailando, cantando y armando los mejores atuendos para ver las presentaciones de sus artistas favoritos. El evento se caracteriza por ofrecer una gran variedad de actividades como activaciones de marca y una amplia oferta gastronómica que completan la experiencia de vivir un festival. Además de que se ha posicionado como uno de los más importantes de Latinoamérica, que se suele celebrar por los mismos días y con casi los mismos artistas que Tecate Pal Norte en México y Lollapalooza en Argentina y Chile.

La edición de este año contó con la presentación de grandes artistas, que motivaron a miles de personas a asistir, entre ellos: Sam Smith, Limp Bizkit, Blink 182, Feid, Fruco y sus tesos, entre otros más que pisaron cuatro grandes escenarios distribuidos por todo el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá. En los años anteriores el FEP se llevó a cabo en Briceño, lo que implicaba que el transporte hacia el lugar fuera totalmente complicado, este año acertaron al traer el evento dentro de la ciudad, completando una asistencia de 80.000 personas en los cuatro días.

El anunció del regreso del Festival Estéreo Pícnic para el 2025 llegó el pasado 16 de agosto, que tendrá lugar los días 27, 28, 29 y 30 de marzo de nuevo en el Simón Bolívar. Lo particular es que el gran evento siempre ha tenido a sus asistentes a la expectativa de saber quiénes son los artistas que van a poder disfrutar sobre la tarima, pero esta información solo la logran saber faltando poco tiempo para el festival. No obstante, mientras que llega el gran día se generan muchas especulaciones sobre quienes serían los artistas que conforman el cartel de todos los festivales en Latinoamérica, de hecho Music Trends Colombia, un medio de entretenimiento musical, suele realizar avances y anuncios exclusivos sobre el FEP.

Esta vez, trae una lista de las posibles estrellas que visitara Colombia, encabezada por la querida Karol G y Rauw Alejandro como representantes del reguetón, seguidos de la estadounidense Lana del Rey, una de las más esperadas por el público colombiano. Tyler The Creator y Childish Gambino por el lado del rap, bandas como Cigarettes After Sex, Vampire Weekend, Foster The People, Incubus y Pearl Jam. Mientras que en el pop, figuran Troyer Sivan, Chapell Roan y Halsey. Según el medio, todos estos artistas están en negociaciones, aún no completamente confirmados. Adicional a esto, la venta de Creyentes VIP ya está agotada.